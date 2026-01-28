Antena Meniu Search
O fotografie a lui Trump cu Putin la summitul din Alaska, expusă "la loc de cinste" la Casa Albă

O fotografie cu Donald Trump şi Vladimir Putin, realizată în timpul summitului din Alaska, a fost expusă la Casa Albă, în vestibulul care leagă Aripa de Vest de reședința prezidențială, potrivit jurnalistei Elizabeth Landers de la PBS.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 11:52
O poză cu Vadimir Putin şi Donald Trump la summitul din 2025 din Alaska a fost amplasată "la loc de cinste" în holul Casei Albe. Potrivit presei din Rusia este vorba chiar de fotografia pe care liderul de la Kremlin i-ar fi trimis-o preşedintelui american. Sub această fotografie a fost amplasat un poetret, mai intim, al lui Trump alături de nepoata sa.

"Am observat ceva într-o zonă a vestibulului care leagă Aripa de Vest de reședință. Nu o mai văzusem până atunci: o fotografie înrămată cu președinții Trump și Putin, la summitul de vară din Alaska", a scris jurnalista americană.

Întâlnirea Trump - Putin din Alaska, din 15 august 2025, a fost prima întrevedere dintre cei doi lideri în cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump și, totodată, primul contact direct între un președinte american și Putin de la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

Vizita liderului de la Kremlin a fost marcată de un protocol fastuos, Trump întâmpinându-l pe Putin cu covorul roșu, în ciuda faptului că armata rusă continua, la acel moment, să comită crime de război în Ucraina, la ordinul lui Putin. Potrivit relatărilor din presă apărute ulterior, discuțiile din Alaska au fost tensionate.

Între timp, președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat că este dispus să se întâlnească personal cu Vladimir Putin pentru a discuta subiecte sensibile precum teritoriile ocupate și situația de la centrala nucleară Zaporojie.

