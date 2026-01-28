Reacţia Guvernului Italiei, după ce prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice a stârnit furia cetăţenilor

Guvernul Italiei a precizat că ofițerii americani ai Serviciului de Imigrație și Control al Vămilor prezenți la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina vor "lucra exclusiv în sediile lor diplomatice", în contextul unui val de nemulțumire publică față de sosirea acestora pe teritoriul european. relatează Financial Times. Precizarea vine după ce Departamentul american pentru Securitate Internă a anunțat că agenții ICE vor sprijini protejarea sportivilor americani participanți la competiţie.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a discutat problema cu ambasadorul SUA, Tilman Fertitta, precizând că agenții ICE, parte din echipa de securitate americană pentru eveniment, nu vor desfășura operațiuni pe teritoriul Italiei.

"Analizatorii lor vor lucra exclusiv în sediile diplomatice și nu pe teritoriul italian. Rolul lor principal este să consulte bazele de date și să ofere suport altor agenții", se arată într-un comunicat al ministerului.

Oficialii Departamentului pentru Securitate Internă al SUA au subliniat că operațiunile de securitate ale Jocurilor Olimpice se află "sub autoritatea italiană" și că agenții ICE nu vor efectua controale de imigrație în Italia. Ei vor sprijini doar Serviciul de Securitate Diplomatică al SUA și autoritățile gazdă în verificarea riscurilor legate de organizațiile criminale transnaționale.

Reacții dure în Italia după sosirea agenților ICE: publicul nemulţumit de metodele în care au acţionat în SUA

Prezența agenților ICE a stârnit reacții dure în rândul publicului italian, mulți fiind șocați de agresivitatea cu care agenții federalizați au acționat în SUA, în perioada administrației Trump.

"ICE nu este binevenit în Milano. Jocurile Olimpice sunt un moment de pace și fraternitate, dar să permitem acestei miliții care a ucis oameni în SUA să fie aici este o contradicție pe care nu o pot accepta.", a declarat Primarul Milano, Giuseppe Sala.

O petiție online care cere excluderea agenților americani a adunat peste 45.000 de semnături

O petiție online care cere excluderea agenților americani a adunat peste 45.000 de semnături, iar politicienii de opoziție critică guvernul Meloni pentru că nu a blocat intrarea acestora în țară. Ministrul de Externe, Antonio Tajani, a asigurat că personalul DHS prezent la Jocuri este format din experți în combaterea terorismului, nu din agenți înarmați asemănători celor de pe străzile din Minneapolis.

Ce rol au agenţii ICE la Jocurile Olimpice, potrivit Departamentului american pentru Securitate Internă

Potrivit The Guardian, departamentul american pentru Securitate Internă a confirmat că o divizie a ICE va sprijini serviciul american de securitate diplomatică pentru protejarea sportivilor care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă, de la Milano și Cortina. Rolul agenților ICE va fi "de a verifica și atenua riscurile reprezentate de organizațiile criminale transnaționale", iar "toate operațiunile de securitate rămân sub autoritatea italiană".

Folosirea agenților ICE pentru asigurarea siguranței sportivilor nu este o noutate, precizează Reuters. Personalul a mai fost prezent la alte ediții ale Jocurilor Olimpice, ca parte a parteneriatelor internaționale legate de traficul de persoane și traficul de droguri. De altfel, guvernul italian a asigurat populația că agenții ICE vor acționa doar în birourile diplomatice americane, nu și pe străzile Italiei.

Jocurile Olimpice de Iarnă încep săptămâna viitoare, între 6 și 22 februarie, iar tensiunile legate de prezența agenților ICE continuă să creeze discuții aprinse în Italia și în comunitatea internaţională.

