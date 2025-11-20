Proxenet român, judecat pentru 10 violuri, plătit cu 1.500 de lire ca să plece din Anglia

1.500 de lire sterline ca să părăsească Marea Britanie. Este oferta pe care ministrul de Interne britanic i-a făcut-o românului Mircea Marian Cumpănașoiu, liderul unei grupări care viola, droga şi exploata femei în Dundee.

Potrivit Sky News, bărbatul de 38 de ani a primit oferta în vara anului 2024, în timp ce se afla în arest la HMP Perth, în așteptarea procesului pentru infracțiuni sexuale în serie. Atunci, oficialii i-au înmânat un formular de „returnare voluntară” în cadrul unui program guvernamental care îi plătește pe cetățenii străini ca să părăsească Marea Britanie.

Departamentul a decis ulterior să nu-l mai deporteze din cauza viitoarelor proceduri judiciare. Câteva luni mai târziu, în timp ce se afla în boxa Înaltei Curți pentru 10 acuzații de viol, statutul de imigrare al lui Cumpănăsoiu, care urma să expire, a fost reînnoit automat în cadrul schemei de ședere a UE.

Cumpănașoiu a primit ulterior o pedeapsă prelungită de 24 de ani, cu 20 de ani de închisoare și patru ani cu suspendare, pentru infracțiuni sexuale și trafic de persoane.

Procurorii l-au descris ca fiind un "proxenet care făcea cu ochiul și rânjea". Oficialii au confirmat că statutul său de rezident permanent a fost revocat.

Filmul incidentului

Surse Sky spun că angajații Ministerului de Interne s-au întâlnit personal cu Cumpănașoiu la închisoarea din Perth, în timp ce acesta era în arest preventiv, în august 2024. Surse spun că acesta „și-a exprimat dorința de a se întoarce acasă” și i s-au înmânat documente de semnat prin care accepta o întoarcere asistată de fonduri, dar planul a fost ulterior blocat.

Pe 2 decembrie 2024, la jumătatea procesului grupării, statutul său de rezident permanent în UE a fost reînnoit. Ministerul de Interne nu contestă această versiune a evenimentelor.

"Acesta a fost un caz oribil, care a implicat numeroși supraviețuitori vulnerabili care au dat dovadă de forță și curaj, venind în față pentru a cere dreptate pentru ceea ce li s-a întâmplat. Gravitatea acestui caz a dus, pe bună dreptate, la pedepse semnificative cu închisoarea pentru autori. Cu toate acestea, nu este clar de ce Ministerul de Interne a încercat să intervină înainte de începerea procesului și de pronunțarea vreunui verdict. Supraviețuitoarele trebuie să aibă încredere în procesul de justiție penală și în capacitatea acestuia de a-i trage la răspundere pe autori pentru crimele lor. Acest incident ridică întrebări cu privire la intențiile Ministerului de Interne și la motivul pentru care a putut să se implice în proceduri penale active", a declarat un purtător de cuvânt al unei organizații caritabile.

Schema de ședere a UE a fost instituită după Brexit pentru a permite cetățenilor din UE și membrilor familiilor acestora să continue să locuiască și să muncească în Regatul Unit. Persoanele cu "statut de rezident permanent" pot rămâne în Regatul Unit pe termen nelimitat. Cei cu "statut pre-stabilit", precum Cumpănașoiu, trebuie să depună o nouă cerere după cinci ani.

Din septembrie 2023, Ministerul de Interne a introdus prelungiri automate ale statutului pre-stabilit, ceea ce înseamnă că reînnoirile se fac electronic, cu excepția cazului în care intervin oficialii.

Există acum semne de întrebare dacă această automatizare poate duce la trecerea cu vederea a unor infractori precum Cumpănașoiu.

