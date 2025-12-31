Putin a ordonat desfășurarea de rezerviști pentru a proteja infrastructura critică din Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării.

Documentul, publicat deja pe portalul de informaţii juridice al statului rus, menţionează că recrutarea are ca scop "garantarea protecţiei infrastructurii critice şi a altor facilităţi de servicii publice".

Putin a instruit guvernul să întocmească o listă a facilităţilor critice şi Ministerul Apărării să întocmească o listă a unităţilor Forţelor Armate care vor fi responsabile de aceste activităţi. Decretul a intrat în vigoare la data publicării.

De la începutul războiului, în februarie 2022, autorităţile ruse au efectuat o singură mobilizare parţială a 300.000 de oameni aflaţi la vârsta recrutării, o decizie care a dus la exilul a aproximativ un milion de persoane, scrie EFE.

Noua măsură a fost promovată pentru a proteja infrastructura critică pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, în special împotriva instalaţiilor energetice ruseşti, fapt recunoscut recent de fostul ministru al apărării şi secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu.

