Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Putin a ordonat desfășurarea de rezerviști pentru a proteja infrastructura critică din Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor pentru apărarea infrastructurii critice a ţării.

de Redactia Observator

la 31.12.2025 , 16:15
Putin a ordonat desfășurarea de rezerviști pentru a proteja infrastructura critică din Rusia - Profimedia Images

Documentul, publicat deja pe portalul de informaţii juridice al statului rus, menţionează că recrutarea are ca scop "garantarea protecţiei infrastructurii critice şi a altor facilităţi de servicii publice".

Putin a instruit guvernul să întocmească o listă a facilităţilor critice şi Ministerul Apărării să întocmească o listă a unităţilor Forţelor Armate care vor fi responsabile de aceste activităţi. Decretul a intrat în vigoare la data publicării.

De la începutul războiului, în februarie 2022, autorităţile ruse au efectuat o singură mobilizare parţială a 300.000 de oameni aflaţi la vârsta recrutării, o decizie care a dus la exilul a aproximativ un milion de persoane, scrie EFE.

Articolul continuă după reclamă

Noua măsură a fost promovată pentru a proteja infrastructura critică pe fondul intensificării atacurilor cu drone ucrainene, în special împotriva instalaţiilor energetice ruseşti, fapt recunoscut recent de fostul ministru al apărării şi secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi rusia ucraina vladimir putin rusia
Înapoi la Homepage
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor
Prima imagine cu Dan Petrescu după diagnosticul crunt și chimioterapie. Cum arată acum fostul antrenor
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina
Previziunile Financial Times pentru 2026: „Bula AI se sparge, roboții umanoizi apar în case”. Cum va evolua războiul Rusia-Ucraina
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi dori şi în România un mall dedicat produselor second-hand?
Observator » Ştiri externe » Putin a ordonat desfășurarea de rezerviști pentru a proteja infrastructura critică din Rusia