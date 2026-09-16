Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, pregătesc o schimbare de brand pentru magazinele Carrefour din România pe care le-au preluat recent, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro.

Un mare brand dispare din România. O nouă siglă va apărea pe magazinele din toată țara - Sursa: Profimedia

Potrivit surselor citate de publicație, proprietarii Dedeman au apelat la o agenție importantă de pe piața locală, specializată în strategie, consultanță și design de brand. Obiectivul este dezvoltarea unei noi identități comerciale, care urmează să înlocuiască sigla Carrefour pe magazinele vizate.

Schimbarea este programată pentru anul viitor, după finalizarea procesului de alegere și dezvoltare a noului brand.

KORRA, o posibilă pistă pentru noua identitate

Un element care a atras atenția este existența mărcii KORRA pe numele Dedeman SRL. Potrivit informațiilor prezentate anterior de Profit.ro, marca este înregistrată inclusiv pentru activități asociate lanțurilor de magazine.

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KORRA a fost înregistrată în anul 2007, iar drepturile asupra mărcii sunt menționate ca fiind valabile până în iunie 2027. Nu este însă clar, pe baza informațiilor publice prezentate în articol, dacă marca a fost înregistrată inițial de Dedeman sau dacă a fost achiziționată ulterior.

Prin urmare, existența mărcii KORRA nu confirmă în acest moment că acesta va fi numele sub care vor funcționa magazinele Carrefour preluate.

Intrarea Dedeman în retailul alimentar

Preluarea magazinelor Carrefour reprezintă un pas important pentru frații Pavăl, care își extind astfel activitatea dincolo de segmentul de bricolaj și intră direct în retailul alimentar.

Înainte de tranzacția cu proprietarii Dedeman, Carrefour a preluat operațiunile cora din România de la grupul belgian Louis Delhaize. Tranzacția a inclus 10 hipermarketuri și 8 magazine de proximitate Cora Urban, precum și aproximativ 2.400 de angajați.

Pentru activele Carrefour din România au existat, potrivit informațiilor Profit.ro, și alți potențiali cumpărători, printre aceștia fiind grupul polonez Żabka, proprietarul rețelei Froo, și Auchan.

Carrefour a intrat pe piața românească în 2001

Carrefour a intrat pe piața românească în 2001, prin inaugurarea magazinului din cartierul Militari din București. În timp, compania și-a extins puternic rețeaua, ajungând la sute de unități la nivel național.

Retragerea Carrefour și preluarea magazinelor de către proprietarii Dedeman schimbă astfel configurația pieței de retail alimentar din România.

Pentru moment, numele și identitatea vizuală care vor înlocui Carrefour nu au fost prezentate oficial. Lansarea noului brand este așteptată în 2027, după finalizarea procesului de branding și a etapelor necesare pentru conversia magazinelor.