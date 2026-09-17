Președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Potrivit calculelor Observator, PNL, USR și UDMR au împreună 169 de voturi, insuficiente pentru formarea unei majorități.

Câte voturi are Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR și de câte mai are nevoie pentru a fi învestit - Shutterstock

Ar mai fi nevoie de încă 64 de voturi pentru a însuma cele 233 de voturi necesare, ceea ce înseamnă că, fără sprijin din partea PSD sau AUR, un eventual guvern nu ar obține voturile necesare. Mureșan a declarat ieri, la Strasbourg, că, dacă va fi desemnat premier, va strânge voturile necesare pentru a trece de votul din Parlament.

PNL, USR și UDMR mai au nevoie de 64 de voturi

Conform calculelor Observator, cele trei formațiuni au împreună 169 de voturi. Pentru atingerea majorității ar mai fi necesare încă 64 de voturi.

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În aceste condiții, fără susținere din partea PSD sau AUR, votul pentru învestirea unui nou guvern nu ar trece.

Nicușor Dan: "Siegfried Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine"

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi că Siegfried Mureșan este opțiunea sa pentru funcția de prim-ministru.

"Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire. Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine și aștept să îmi confirme sau să îmi infirme, înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial", a declarat Nicușor Dan.

Surse din PNL susțin însă că versiunea prezentată de Cotroceni nu ar fi adevărată și că Nicușor Dan l-ar fi sunat pe Siegfried Mureșan în jurul orei 16:30, iar acesta i-a cerut să aştepte să-l informeze pe Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea

La scurt timp după anunțul președintelui, Siegfried Mureșan a transmis pe Facebook că acceptă propunerea pentru funcția de premier.

"Accept propunerea făcută de preşedintele României", a scris Siegfried Mureșan.

Înainte de a scrie pe Facebook că a acceptat desemnarea, Siegfried Mureșan l-a sunat pe șeful statului să-l anunțe că acceptă, au mai spus sursele citate.