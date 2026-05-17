Atac de amploare al Ucrainei în regiunea Moscova. Zelenski: "Pe deplin justificat"

Cel puțin trei persoane au fost ucise și mai multe rănite peste noapte într-un atac ucrainean la scară largă cu drone asupra regiunii Moscova, au declarat oficiali ruși.

O femeie a murit în Hhimki, la nord de Moscova, iar o persoană a fost prinsă sub dărâmături, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev. Un bărbat și o femeie au fost uciși în satul Pogorelki, conform BBC.

Un cetățean indian a fost ucis și alte trei rănite, a declarat ambasada Indiei la Moscova, dar nu este clar dacă aceste victime au fost incluse în bilanțul lui Vorobiev. O altă persoană a murit în regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au fost un răspuns "pe deplin justificat" la atacurile mortale rusești asupra orașelor ucrainene.

La începutul acestei săptămâni, un atac masiv cu drone și rachete rusești a ucis 24 de persoane la Kiev.

În Ucraina, opt persoane au fost rănite în atacuri și bombardamente cu drone rusești peste noapte în regiunea centrală Dnipropetrovsk, au declarat oficialii.

Într-o postare pe Telegram duminică dimineața, Vorobiev a scris că "începând cu ora trei dimineața, forțele de apărare aeriană au respins un atac la scară largă cu drone [UAV] asupra regiunii capitalei".

El a spus că patru persoane - trei bărbați și o femeie - au fost rănite în regiune, iar mai multe case au fost avariate.

O casă privată era în flăcări în satul Subbotino, la sud-vest de Moscova, a adăugat guvernatorul.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că 12 persoane au fost rănite când dronele au lovit o intrare în rafinăria de petrol a orașului. Trei case din apropiere au fost avariate.

Armata rusă a declarat că 556 de drone au fost interceptate în toată țara, aproximativ 130 dintre ele în regiunea Moscovei.

Între timp, Șeremetievo - cel mai aglomerat aeroport din Rusia care deservește Moscova - a raportat epave de drone pe teritoriul său. A spus că nimeni nu a fost rănit.

"Situația din terminalele de pasageri este calmă. Aeroportul Șeremetievo oferă servicii stabile pentru pasageri și aeronave", au declarat autoritățile aeroportuare.

Mai târziu, duminică, Zelenski a declarat că "sancțiunile pe termen lung impuse de Ucraina au ajuns în regiunea Moscovei", referindu-se la cel mai recent atac cu drone.

"Le spunem clar rușilor: statul lor trebuie să încheie războiul", a scris el într-o postare pe Telegram.

Într-un comunicat, serviciul de securitate de stat al Ucrainei, SBU, a declarat că - împreună cu armata ucraineană - a atacat mai multe instalații petroliere și o fabrică de semiconductori din regiunea Moscovei.

A adăugat că o serie de sisteme de apărare aeriană au fost lovite pe aerodromul militar Belbek din Crimeea - peninsula sudică a Ucrainei anexată de Rusia în 2014.

Zelenski promisese anterior că va riposta pentru recentele atacuri rusești asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene.

El a declarat sâmbătă că în această săptămână Ucraina a distrus deja echipamente militare rusești de mare valoare, inclusiv aeronave, un elicopter și o navă de marfă. Instalațiile petroliere rusești au fost, de asemenea, atacate, a adăugat el.

În ultimele luni, armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor energetice cheie din Rusia.

Kievul susține că acestea sunt ținte legitime, deoarece permit Rusiei să își continue efortul de război.

