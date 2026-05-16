Video Locul simbolic în care Xi l-a dus pe Trump la Beijing. Putin, printre puţinii lideri care au mai ajuns acolo

Zâmbete și protocol în fața camerelor, avertismente şi paranoia în culise. Donald Trump şi-a încheiat vizita în China fără victorii majore. Casa Albă şi Beijingul nu au ajuns la un consens nici în privința războiului din Iran, nici în cazul independenţei insulei Taiwan. Americanii le vor vinde chinezilor 200 de avioane Boeing, iar Beijingul va avea, în sfârşit, acces la cipuri de ultimă generație. Tensiunea a rămas la cote maxime până la final: serviciile secrete i-au obligat pe oficialii americani să distrugă toată cadourile primite, de teama hackerilor chinezi.

de Redactia Observator

la 16.05.2026 , 14:27
În ultima zi petrecută în China, Donald Trump a mers la pas, alături de Xi Jinping, printr-o grădină privată a complexului Partidului Comunist, situată la doi paşi de Oraşul Interzis. Trump a rămas impresionat de arborii seculari şi de marea de trandafiri.

Donald Trump: Pot să-l întreb pe președinte dacă îi invită aici pe alți demnitari din alte țări, președinți sau prim-miniștri?

Translator: Foarte rar. De exemplu, Putin a fost aici.

Donald Trump: Bun, mă bucur.

După plimbarea prin grădina imperială, înfiinţată în urmă cu aproape un mileniu, cei doi lideri au luat prânzul cu ușile închise. Meniul a inclus ceai, găluște la abur cu carne de porc, pui Kung Pao și scoici.

"A fost o vizită incredibilă și cred că a adus foarte multe beneficii. Am încheiat niște acorduri comerciale fantastice, excelente pentru ambele țări. Este un om pe care îl respect foarte mult, cred că suntem prieteni", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Prietenia e evidentă doar în faţa camerelor de filmat. Pe durata vizitei, Donald Trump și delegația sa de miliardari au fost avertizați de serviciile secrete să nu se atingă de telefoanele mobile, de teama spionajului cibernetic chinez. Protocolul de securitate a rămas strict și după decolarea avionului prezidențial, iar pasagerii au fost obligați să distrugă toate cadourile cumpărate sau primite în China. Tensiuni au fost şi în timpul negocierilor.

"Președintele Xi și cu mine am discutat îndelung despre Taiwan. El este împotriva a ceea ce fac, se opune cu tărie acțiunilor lor. Am discutat despre Taiwan și am vorbit mult despre Iran", a adăugat liderul de la Casa Albă.

"Încheierea războiului comercial, sfârșitul sancțiunilor impuse companiilor chineze sau o reducere semnificativă a acestora și fără vești proaste în legătură cu Taiwanul. Cred că asta este esența cererii Chinei", a punctat James Kynge, cercetător Chatham House.

Donald Trump revine în Statele Unite fără succese majore. Totuşi, americanii vor livra Chinei 200 de avioane Boeing, iar Beijingul va primi permisiunea de a achiziționa un model avansat de microcip produs de Nvidia. Specialiştii avertizează că orice export suplimentar de tehnologie către China ar putea reduce drastic avantajul pe care americanii încă îl au în domeniul inteligenţei artificiale.

"Cred că aceasta este una dintre cele mai uimitoare economii din lume, cu o inovare incredibilă. Este, de asemenea, una dintre țările care promovează cel mai mult inteligența artificială", a subliniat Jensen Huang, CEO Nvidia.

Vladimir Putin se va întâlni şi el cu Xi Jinping, în următoarele zile. Anunţul că liderul de la Moscova va merge la Beijing a fost făcut chiar în timpul vizitei lui Trump.

donald trump xi jinping diplomatie sua china stramtoarea ormuz taiwan
Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. "Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi"
