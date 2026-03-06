Răsturnare de situație: India cumpără petrol rusesc la preț premium după ce Trump i-a dat voie

Războiul din Orientul Mijlociu a dat peste cap piața petrolului. Ca să nu rămână fără țiței, rafinăriile din India au început să cumpere rapid petrol rusesc care era deja pe nave pe mare, aproape 20 de milioane de barili. Din cauza crizei, Donald Trump a ridicat interdicțiile privind țițeiul Moscovei și le-a dat indienilor permisiune temporară de 30 de zile ca să facă achiziții. Marea surpriză este că petrolul rusesc a ajuns să se vândă acum cu 4-5 dolari mai scump decât petrolul european, de referință, Brent, deși, de obicei, petrolul rusesc se vinde mai ieftin.

Războiul din Orientul Mijlociu a creat haos pe piața petrolului. Ţiţeiul este pe cale să înregistreze cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 4 ani, arată The Guardian.

Cotaţiile petrolului Brent, celui WTI şi celui rusesc

Contractele futures pentru petrolul european Brent, de referință internațională, au urcat vineri la peste 87 de dolari pe baril și sunt pe cale să aibă cea mai mare creștere săptămânală din 2022. Și prețul țițeiului american WTI a urcat vineri la peste 84 de dolari barilul, în timp ce petrolul rusesc Urals a ajuns la 71 de dolari barilul, potrivit tradingeconomics.com.

Războiul din Orientul Mijlociu a oprit aproape complet transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială prin care, în mod normal, trec aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și produse petroliere pe zi. Traficul comercial prin strâmtoare s-a redus aproape complet din cauza riscurilor de securitate, problemelor de asigurare și incertitudinilor. Mai mult, unele țări din Golf au început chiar să reducă producția, ceea ce tensionează și mai mult piața.

Trump nu se grăbește să rezolve prea repede conflictul din Iran

Între timp, Teheranul transmite oficial că nu caută negocieri pentru a opri atacurile. Pentru a reduce presiunea asupra pieței, Donald Trump a acordat Indiei o permisiune temporară de a cumpăra o parte din petrolul rusesc aflat deja pe nave, pe mare. Unii analiști au interpretat decizia ca pe un semn că Trump nu se grăbește să rezolve prea repede conflictul din Iran.

Aproximativ 40% din petrolul importat de India trece prin Strâmtoarea Ormuz. Rafinăriile de stat indiene au cumpărat deja aproximativ 20 de milioane de barili de petrol rusesc cu livrare imediată, relatează Reuters, citând surse. Arabia Saudită a crescut şi ea prețul la care vinde petrol ţărilor din Asia și a redirecționat unele transporturi prin porturile din Marea Roșie, pentru a evita Strâmtoarea Ormuz.

"Pentru a permite ca petrolul să ajungă în continuare pe piața globală, Departamentul Trezoreriei a emis o derogare temporară de 30 de zile care le permite rafinăriilor indiene să cumpere petrol rusesc", a anunţat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Potrivit lui, măsura este strict pe termen scurt și nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus, deoarece permite doar tranzacții cu petrol care este deja blocat în nave aflate pe mare.

Oficialul american a numit decizia o măsură de urgență, menționând că Washingtonul se așteaptă ca India să cumpere mai mult petrol din SUA în viitor. India este vulnerabilă la șocurile în aprovizionarea cu energie, deoarece rezervele sale de petrol acoperă aproximativ 25 de zile de consum.

India a cumpărat 20 de milioane de barili de petrol rusesc după izbucnirea crizei

După invadarea Ucrainei în 2022, India a devenit cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare. Totuși, din ianuarie, rafinăriile indiene au început să reducă achizițiile la presiunea Washingtonului, pentru a evita tarife vamale de 25%. Potrivit surselor citate de Reuters, India a fost cea care a solicitat administrației Trump să îi permită să cumpere petrol rusesc.

Rafinăriile de stat precum Indian Oil Corp, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum și Mangalore Refinery au început imediat discuții cu traderii pentru livrări rapide. Hindustan Petroleum și Mangalore Refinery au primit ultima dată petrol rusesc în noiembrie anul trecut.

Un alt detaliu semnificativ este că traderii vând acum Indiei petrol rusesc Urals la un preț cu 4-5 dolari pe baril peste prețul țițeiului de referință Brent, pentru a fi livrat în porturile indiene în martie și la începutul lunii aprilie. Asta în condițiile în care, în februarie, petrolul rusesc se vindea cu aproximativ 13 dolari mai ieftin decât Brentul.

"Rafinăriile indiene s-au întors pe piață… acum problema nu mai este prețul, ci disponibilitatea petrolului", a declarat unul dintre traderii implicați în vânzările de petrol rusesc către India. Potrivit surselor Reuters, rafinăriile indiene au început deja să ia petrolul rusesc aflat pe nave ancorate în largul coastelor Indiei pentru a compensa pierderea livrărilor din Orientul Mijlociu.

