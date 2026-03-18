Un proiectil iranian a căzut în apropierea sediului armatei australiene la sud de Dubai

Premierul australian Anthony Albanese a afirmat miercuri că un "proiectil iranian" a căzut în apropierea sediului armatei australiene în Orientul Mijlociu, în Emiratele Arabe Unite, adăugând că nu s-au înregistrat răniţi, notează AFP. Miercuri devreme, un "proiectil iranian a căzut" în apropierea bazei Al Minhad "pe care Australia o deţine în Emiratele Arabe Unite", a declarat jurnaliştilor şeful guvernului.

"Pot confirma că niciun australian nu a fost rănit şi toată lumea este în perfectă siguranţă", a adăugat el. Proiectul a căzut miercuri la 09:15, ora Sydney (marţi, 22:15 GMT), provocând "pagube minore" locuinţelor şi unui centru medical, a precizat liderul australian. Baza aeriană Al Minhad, situată la 24 de kilometri sud de Dubai, găzduieşte trupe australiene din 2003 şi serveşte drept principal centru pentru operaţiunile militare australiene în Orientul Mijlociu. Până la 80 de australieni sunt staţionaţi permanent acolo, potrivit armatei.

Aceasta a mai fost vizată de un atac cu drone iraniene, fără a face răniţi, în urma atacului americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a susţinut atacurile americano-israeliene, dar a exclus trimiterea de nave de război. Potrivit Canberrei, 115.000 de cetăţeni australieni se află în Orientul Mijlociu.