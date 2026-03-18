Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj pentru Israel
Iranul a anunțat că a executat unui bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, potrivit agenției de știri Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian. Autoritățile l-au identificat pe acesta drept Kurosh Keyvani, susținând că ar fi colaborat cu serviciile de informații israeliene, titrează Reuters.
Conform sursei citate, bărbatul a fost găsit vinovat de furnizarea de fotografii și informații sensibile despre locații strategice din Iran către Mossad, agenția de informații externă a Israelului. Execuția a fost confirmată miercuri, fără a fi oferite detalii suplimentare despre momentul sau modalitatea exactă a punerii în aplicare a sentinței.