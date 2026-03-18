Video Accident în Suceava. Mașină de criminalistică lovită în misiune, trei persoane au ajuns la spital

O mașină de criminalistică din Suceava, aflată în misiune, a fost lovită de un alt vehicul. Şoferul autoturismului a schimbat direcția de mers fără să se asigure. Trei persoane, printre care doi polițiști, au ajuns la spital.

de Angela Bertea

la 18.03.2026 , 08:30

Autospeciala Serviciului Criminalistic se afla în misiune atunci când a fost lovită în plin.

"Autospeciala de poliţie s-ar fi deplasat cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Un autoturism care circula în faţa sa a iniţiat o manevra de schimbare a direcţiei de mers, fără a se asigura", spune Ionuţ Epureanu, IPJ Suceava.

Doi polițiști și pasagerul mașinii au fost răniți în impact

Articolul continuă după reclamă

În accident au fost implicate 4 persoane. 3 dintre ele au fost transportate la spital cu ambulanţele, pentru îngrijiri medicale. 

"Conştiente, cooperante, stabile hemodinamic şi respirator. Au prezentat contuzii minore", spune Raluca Negrea, medic primar UPU Suceava.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest iar rezultatele au fost negative. În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

accident criminalistica suceava victime
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.