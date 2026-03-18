O mașină de criminalistică din Suceava, aflată în misiune, a fost lovită de un alt vehicul. Şoferul autoturismului a schimbat direcția de mers fără să se asigure. Trei persoane, printre care doi polițiști, au ajuns la spital.

Autospeciala Serviciului Criminalistic se afla în misiune atunci când a fost lovită în plin.

"Autospeciala de poliţie s-ar fi deplasat cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Un autoturism care circula în faţa sa a iniţiat o manevra de schimbare a direcţiei de mers, fără a se asigura", spune Ionuţ Epureanu, IPJ Suceava.

Doi polițiști și pasagerul mașinii au fost răniți în impact

În accident au fost implicate 4 persoane. 3 dintre ele au fost transportate la spital cu ambulanţele, pentru îngrijiri medicale.

"Conştiente, cooperante, stabile hemodinamic şi respirator. Au prezentat contuzii minore", spune Raluca Negrea, medic primar UPU Suceava.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest iar rezultatele au fost negative. În urma incidentului, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

