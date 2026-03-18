Un meteorit de aproximativ 7 tone a traversat cerul deasupra orașului Cleveland, SUA, cu o viteză uriașă, provocând o explozie puternică ce a fost resimțită de locuitori și observată în mai multe state americane, scrie Associated Press.

Meteoritul a fost vizibil chiar și în timpul zilei, în jurul orei 09:00, fiind observat de persoane din state precum Wisconsin, Pennsylvania sau Maryland. Societatea Americană de Meteori a primit numeroase raportări despre "mingea de foc" care a luminat cerul, mai transmite AP, potrivit Mediafax.

Potrivit NASA, meteoritul avea un diametru de aproximativ 1,8 metri și s-a deplasat cu peste 72.000 km/h. După ce a traversat atmosfera pe o distanță de circa 55 de kilometri, acesta s-a fragmentat, eliberând o energie estimată la 250 de tone de TNT. Deflagrația a fost suficient de puternică pentru a zgudui locuințe și a provoca panică în rândul populației, mulți crezând inițial că este vorba despre o explozie.

Meteoritul a fost detectat inițial la aproximativ 80 de kilometri altitudine, deasupra lacului Erie, în apropiere de orașul Lorain. Fragmentarea s-a produs ulterior deasupra regiunii Valley City, în statul Ohio. Specialiștii spun că este puțin probabil ca bucăți mari din meteorit să fi ajuns la sol.

"Ar putea exista fragmente mici, dar majoritatea s-au dezintegrat în atmosferă", au explicat meteorologii.

Din fericire, nu au fost raportate pagube sau victime.

Fenomen mai frecvent decât pare

Astronomii subliniază că astfel de evenimente nu sunt atât de rare. Meteori de dimensiuni variabile intră zilnic în atmosfera Pământului, însă doar cei mai mari produc explozii vizibile și zgomote puternice. Totodată, datorită telefoanelor mobile și camerelor de supraveghere, tot mai multe astfel de fenomene sunt surprinse și distribuite online.

