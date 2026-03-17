Țara din UE cu cea mai ieftină energie, în plină criză. Facturi de trei ori mai mici faţă de restul Europei

În timp ce în Europa Centrală și de Est prețurile energiei se menţin ridicate, Portugalia și Spania reușesc să mențină tarife mult mai mici, chiar în scădere. Analiza realizată de Business Insider evidențiază diferențe majore între statele Uniunii Europene, cu efecte directe asupra economiei și facturilor plătite de consumatori.

Potrivit calculelor realizate de Business Insider, în acest an prețul mediu al energiei electrice pe piața de ziua următoare a fost în Polonia de 125 de euro pe MWh. Prin comparație, în Portugalia prețul nu a ajuns nici măcar la 47 de euro, iar în Spania s-a situat la puțin peste 49 de euro.

Piața zilnică arată adevărata diferență

Situația nu este diferită nici în cazul contractelor pe termen lung. Companiile care vor să-și asigure energia pentru anul viitor în Polonia trebuie să plătească peste 100 de euro pe MWh, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa. Conform datelor EEX, doar câteva state au prețuri ușor mai mari, printre care Irlanda, România, Bulgaria, Croația, Slovenia, Ungaria și Slovacia, însă diferențele nu sunt semnificative, se arată în analiza citată. În schimb, Spania rămâne una dintre cele mai ieftine piețe, cu aproximativ 56 de euro pe MWh.

O parte importantă a energiei este tranzacționată pe piața "day ahead", unde prețurile sunt stabilite pentru ziua următoare. Pe baza datelor ENTSO-E, Business Insider a calculat că în 2026 cumpărătorii din Polonia au plătit, în medie, 125,20 euro pe MWh, în condițiile în care media europeană a fost de 109 euro. În același timp, Portugalia s-a detașat clar, cu un preț mediu sub 47 de euro pe MWh, devenind liderul celor mai mici tarife din Europa.

O persoană citată de sursă, care locuiește atât în Polonia, cât și în Portugalia, a descris diferențele resimțite direct în facturi: "Locuiesc jumătate din timp în Polonia și jumătate în Portugalia. Pe 8 ianuarie am primit un SMS de la operatorul EDP în care eram informat despre o nouă reducere a prețului energiei, de data aceasta cu 4%. Îmi amintesc cum au sărbătorit acum trei ani închiderea ultimei centrale pe cărbune. Și mereu mă uimește cum reușesc asta. [...] primesc factura defalcată pe surse de energie și acolo este indicat procentul de energie regenerabilă, dar tot este șocant."

Aceeaşi persoană a remarcat și rolul energiei hidroelectrice: "Cea mai mare surpriză pentru mine a fost poziția centralelor hidroelectrice, pentru că, vă vine să credeți sau nu, portughezii au mult mai multe rezervoare de apă decât Polonia și știu să le folosească."

Cât plătesc, de fapt, consumatorii

Din factura analizată reiese că în Portugalia prețul de bază pentru 1 kWh este de 0,16 euro, însă după includerea taxelor și a costurilor de distribuție suma ajunge la aproximativ 0,25 euro pe kWh. Pentru un consum de 332 kWh, factura totală este de 84,55 euro.

În Polonia, energia pare inițial mai ieftină, la 0,14 euro pe kWh, însă costurile suplimentare schimbă semnificativ situația. După adăugarea taxelor fixe, a distribuției și a altor contribuții, prețul final ajunge la aproximativ 0,29 euro pe kWh, ceea ce înseamnă cu peste 12% mai mult decât în exemplul din Portugalia.

Diferențele sunt și mai importante în cazul companiilor, unde costul energiei influențează direct prețurile produselor și competitivitatea economică. Cu cât energia este mai ieftină, cu atât costurile de producție scad, de la alimente și produse care necesită refrigerare, până la materiale de construcții sau industrie grea. În același timp, țările cu energie ieftină devin mai atractive pentru investiții majore, inclusiv pentru centre de date sau industrii energofage.

Secretul din spatele prețurilor mici la energie

În 2026, prețurile medii pe piața zilnică au confirmat această diferență majoră. Portugalia a înregistrat un preț de 46,71 euro pe MWh, iar Spania de 49,49 euro. În comparație, Franța a avut 73,31 euro, Germania 103,18 euro, iar Polonia 125,20 euro. Chiar și Franța, care dispune de un sector nuclear dezvoltat, nu reușește să atingă nivelul scăzut al prețurilor din Peninsula Iberică.

În mod surprinzător, Portugalia a renunțat la centralele pe cărbune, iar creșterea recentă a prețurilor gazului nu a avut un impact major asupra tarifelor la energie. Înainte de atacul SUA și Israel asupra Iranului, contractele pentru gaz se situau în jurul valorii de 32 de euro pe MWh, după care au urcat rapid peste 50 de euro, atingând un vârf de peste 60 de euro pe 9 martie, înainte de a coborî din nou sub 50 de euro.

Cu toate acestea, sistemele energetice din Portugalia și Spania s-au dovedit rezistente la aceste fluctuații și la tensiunile geopolitice, inclusiv la problemele de aprovizionare cu gaze și petrol din regiunea Golfului Persic. Această stabilitate este susținută de un mix energetic în care sursele regenerabile, inclusiv energia hidroelectrică, au un rol esențial, contribuind la menținerea unor prețuri scăzute și stabile chiar și în contextul unei crize energetice globale.

