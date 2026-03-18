Descinderi în Prahova, la firme suspectate că ar fi coordonat o operațiune de deversare ilegală de deșeuri

Descinderi de amploare în judeţul Prahova. Poliţiştii au făcut 17 percheziţii în Ploieşti, Sinaia şi Vălenii de Munte, iar patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 49 şi 62 de ani, au fost reţinuţi după ce ar fi coordonat o amplă operaţiune de deversare ilegală de deşeuri în pârâul Dîmbu, din municipiu.

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 08:48
Luni la rând, două firme ar fi aruncat peste 100 de tone de deşeuri pe zi, inclusiv substanţe periculoase direct în apă, în loc să le trateze conform legii. Cei patru suspecţi vor fi duşi în faţa procurorilor, iar ancheta este în desfăşurare.

"Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase desfăşoară, în această dimineaţă, o amplă acţiune operativă într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti. În baza mandatelor de percheziţie domiciliară emise de instanţa competentă, poliţiştii pun în executare 17 mandate de percheziţie, în judeţul Prahova", anunţă IPJ Prahova.

Activităţile au vizat punctele de lucru a două societăţi comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul colectării, tratării şi eliminării deşeurilor periculoase şi nepericuloase, precum şi domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activităţi infracţionale.

La acţiune au participat poliţişti din cadrul mai multor structuri ale inspectoratului, respectiv Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciul de de Investigaţii Criminale, Serviciul Criminalistic, poliţişti din cadrul structurilor teritoriale, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Prahova.

