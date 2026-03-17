O tânără asistentă medicală, care urma să devină mamă peste câteva luni, a murit la Cluj-Napoca victimă colaterală într-un accident de circulaţie oribil. O maşină a ricoşat pe trotuar după o tamponare şi a zdrobit-o de zidul unei case. Femeia s-a zbătut să supravieţuiască, a mai trăit până la spital, unde rănile prea grave au răpus-o.

Aletta, victima accidentului, vedea viaţa în roz - fusese cerută de soţie şi urma să devină mamă vara ANUL acesta. Spre ghinionul ei, a fost în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Mergea spre serviciu cu două prietene, pe marginea unui bulevard intens circulat când, în faţa primăriei, o maşină a intrat pe trotuar.

"Două dintre fete au reuşit să sară, efectiv au sărit de pe o parte pe alta, ea a împietrit acolo, victima", a povestit o martoră a tragediei din Cluj.

ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul din Cluj

Accidentul a fost provocat de un şofer care a virat la dreapta de pe a treia bandă fără să se asigure şi a lovit un autoturism care mergea regulamentar. Impactul a aruncat maşina pe trotuar unde a lovit-o pe asistenta medicală.

"Era prinsă acolo, la perete. Nu era conştientă", a adăugat altă persoană.

Şocată, una dintre amicele victimei a leşinat şi a avut nevoie de ajutorul medicilor ca să îşi revină. Prietena ei a ajuns la spital în stare gravă, iar doctorii nu au putut să o salveze. Aletta era asistentă medicală la o clinică de înfrumuseţare, iar colegii ei sunt în doliu acum.

"A fost mai mult decât o colegă, a fost o prietenă care ne-a făcut viața mai frumoasă", a scris clinica unde lucra Aletta pe pagina de Facebook.

Experții cer mai multă pregătire pentru șoferi

Experţii în conducere defensivă cred că şcolile de şoferi ar trebui să pună mai mult accent pe situaţii care se întâmplă frecvent în trafic - cum a fost tamponarea din cauza căreia a murit un pieton.

"În cazul de impact este foarte important să frânăm, să încetinim viteza noastră de impact şi să nu fim proiectaţi în alte direcţii sau să încercăm să evităm", a avertizat Andrei Potra, expert conducere defensivă.

După ce vor analiza imaginile filmate de camerele de supraveghere, poliţiştii vor stabili pe cine consideră vinovat de moartea tinerei. Şoferul respectiv ar putea scăpa, însă, cu o condamnare cu suspendare dacă maşina pe care a lovit-o se afla în unghiul mort şi nu putea să o vadă.

