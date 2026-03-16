Donald Trump vrea să implice NATO în războiul din Orientul Mijlociu. Preşedintele american cere sprijinul aliaţilor pentru a debloca traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz şi avertizează că un refuz va atrage după sine un viitor foarte rău pentru Alianţă. În ciuda ameninţărilor, Franţa, germania şi alte ţări au refuzat operaţiunea şi au transmis că nu vor să fie implicate în conflict.

De la bordul Air Force One, Donald Trump a transmis un ultimatum aliaţilor din NATO, pe care îi somează să ajute la escortarea navelor şi la deminarea Strâmtorii Ormuz.

"Unele ţări au nave de deminare, asta e bine. Alte ţări au un alt tip de navă, care ne poate ajuta. Noi cerem ca aceste țări să vină și să-și protejeze propriul teritoriu, pentru că este teritoriul lor. Este un loc de unde își iau energia.", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

"Va fi interesant de văzut ce țară nu ne-ar ajuta cu această operaţiune foarte mică.", a adăugat Donald Trump.

Preşedintele american a discutat cu şapte ţări ale Alianţei. Rând pe rând însă, Franţa, Germania, Marea Britanie, Spania şi Grecia au spus răspicat că nu vor să fie atrase în acest război.

"Nu noi am început acest război! Ce aşteaptă Donald Trump de la o mână de fregate europene în Strâmtoarea Ormuz? Să facă ceea ce puternica marină americană nu a putut să facă singură?", a explicat Boris Pistorius, ministrul german al Apărării.

"Nu este o sarcină simplă. Așa că lucrăm cu toți aliații noștri, pentru a elabora un plan colectiv viabil. Nu vom fi atraşi într-un război amplu!", a spus Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

Refuzul europenilor l-a înfuriat pe Donald Trump.

"În unele ţări avem 45.000 de soldaţi, soldaţi buni, care îi protejează de rău. Şi am făcut o treabă bună. I-am întrebat: "Aveţi nave de deminare?" "Am prefera să nu ne implicăm, domnule!" Vă apărăm de 40 de ani şi nu vreţi să vă implicaţi în ceva minor?", a adăugat Donald Trump.

Iranul a blocat, practic, traficul maritim prin Strâmtoare de şi a atacat navele care au încercat să traverseze. Transportul de mărfuri şi petrol a fost redus la zero, dar oficialii de la Teheran susţin că blocada nu există în realitate.

"Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Este închisă doar petrolierelor și navelor care aparțin dușmanilor noștri, celor care ne atacă pe noi și aliații lor. Ceilalți sunt liberi să treacă.", a spus Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

În paralel, Iranul continuă campania de teroare împotriva ţărilor arabe. În Abu Dhabi, un civil a murit după ce maşina lui a fost lovită de o dronă. Alte aparate au incendiat cel mai mare port al ţării şi un depozit de combustibil pe aeroportul din Dubai, care a fost închis temporar.

Alte proiectile au vizat Qatarul, Kuweitul şi Irakul, unde cinci oameni au fost răniţi după ce o dronă a izbit o bază americană din apropierea aeroportului.

În replică, Israelul şi Statele Unite au lansat noi bombardamente în Teheran.

Până acum, trei mii de oameni au fost ucişi în Iran, de la începutul conflictului. Iar Israelul a anunţat că are în plan încă trei săptămâni de raiduri aeriene.

"Nu am cerut niciodată încetarea focului sau negocieri. Suntem gata să ne apărăm atâta timp cât este nevoie.", a declarat Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, potrivit Clashreport.

O publicaţie din Kuweit scrie că Iranul este condus de la distanţă de noul ayatollah. Rănit în bombardamentul care i-a ucis tatăl, Mojtaba Khamenei ar fi tratat în prezent la Moscova, într-o clinică frecventată şi de Vladimir Putin.

Ştefan Ionescu

