Peste cinci mii de elevi au ratat simularea examenelor de clasa a opta astăzi din cauza boicotului pus la cale de profesori, iar de două ori mai mulţi au chiulit de la test. Cei care au dat examenul au fost surprinşi. Subiectele au pus accent pe abilităţi de exprimare şi vocabular, nu pe rezumate "tocite" ca până acum.

"Vrem simularea, nu anularea".

Aşa a început dimineaţa la 38 de şcoli din Bucureşti şi câteva zeci din provincie unde profesorii au boicotat testarea de la limba română. Părinţii i-au însoţit pe elevi și au sperat că directorii se vor răzgândi în ultima clipă.

Reporter: Ce v-a spus şcoala când le-aţi cerut asta?

Părinte: Nu se poate şi dat din umeri.

"Decizia a venit foarte târziu, ne-au luat prin surprindere, nu ne așteptam, este o școală bună, o şcoală de renume", a spus un alt părinte.

"Sperăm că poate se întâmplă ceva și pentru copiii noştri, să dea şi ei simulare cum face toată ţara. De care avem și noi nevoie, este ceva oficial ca să aflăm la ce nivel se află copilul nostru în funcție de toți copiii",a spus o mamă.

Reporter: Te-ai pregătit pentru această simulare?

Elev: Normal, toată lumea învaţă din greu, la mate, la română.

Elevii care nu au putut intra la test au protestat în faţa şcolii

Cei care au dat testul au fost surprinşi. Subiectele nu le puneau doar memoria la încercare, ci vocabularul şi argumentarea.

"Credeţi că știţi cum să reacționați atunci când nu merge ceva exact cum v-ați așteptat?"

Reporter: Și?

Elev: Am făcut bine.

Reporter: Ce notă luați?

Elev: Eu cred ca iau un 76, după calculele mele.

Elev 2: 7,8.

Subiecte care au testat vocabularul şi capacitatea de argumentare

"M-a pus în dificultate puțin gramatica, dar cred că m-am descurcat", a precizat Maria, o elevă de clasa a VIII-a.

"A fost foarte bine. Mi-a picat chiar mai uşor decât la celelalte și m-am descurcat cred că mai bine", a declarat şi Teodora, altă elevă.

Gradul în care elevii înţeleg ce citesc a fost verificat cu două texte moderne. "De ce plânge mama?", care descrie frământările unor fraţi debusolaţi de neînţelegerile dintre părinţi, şi "Eu şi vulpea", scris de celebrul antropolog şi director al Muzeului Ţăranului Român, Vintilă Mihăilescu.

"Neconvenționale, frumoase, care nu sunt în limba de lemn și formă fără fond. Şi textul de Ion D. Sîrbu, şi textul de Ion Mihăilescu sunt două superbe bijuterii literare perfect adecvate vârstei de 14 ani, fără niciun fel dificultate atunci când vine vorba de a citi și a interpreta", a explicat Marian Staş, specialist în educaţie.

Simularea la limba română a fost organizată în 97% din şcoli, cu 145.000 de elevi prezenţi.

