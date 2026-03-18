Carburanții au atins cele mai ridicate prețuri din ultimii patru ani. Tarifele se apropie de recordul înregistrat în 2022 când a izbucnit războiul din Ucraina. La o zi după discuţiile oficiale între mai marii statului şi directorul OMV, motorina premium s-a apropiat de 10 lei. Ministrul Energiei susţine că soluţia pentru această problemă va fi stabilită după aprobarea bugetului. În timp ce noi pierdem, statul câştigă. Nu mai puţin de opt milioane de lei numai din scumpiri.

Preţul carburanţilor a crescut cu 20 de bani pe litru.

"Motorina standard a ajuns la 9,23 lei, iar cea premium se apropie de 10 lei pe litru, în timp ce benzina se vinde cu 8,72 lei", explică Mădălina Chițac, reporter Observator.

"Ne îndreptăm către pragul următor, adică peste 10 lei pe litru la motorină", a declarat Dumitru Chisăliță, Asociaţia Energia Inteligentă.

"Sunt creşteri spectaculoase. Ne îngrijorează situaţia. Toate instituțiile care au în atribuție monitorizarea și controlul într-un context de criză pe piața combustibililor trebuie să acționeze în acest sens. Analiza noastră, a Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern, sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Autorităţile promit o intervenţie asupra pieţei.

"Ministerul Energiei a venit cu un proiect de act normativ pe care l-a pus de joia trecută pe masa Guvernului, prin care să instituim situaţia de criză în domeniul carburanţilor. Aştept şi eu, după ce vom trece bugetul pe anul 2026, joi vom avea votul final, ca, împreună cu ministrul de Finanţe, cu primul ministru, să iau o decizie referitoare la măsurile care se vor impune pentru a limita această creştere", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

"Orice plafonare care nu vine la pachet cu o compensare va veni cu o penurie de combustibil. În momentul în care costul unui litru e 9 lei, iar cineva îl plafonează la 8,68 lei, înseamă că o să intre tot mai puţină motorină, se vor consuma stocurile care fac ca acea vânzare să fie rentabilă", a completat Dumitru Chisăliță, Asociaţia Energia Inteligentă.

Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor şi Consiliul Concurenţei monitorizează deocamdată piaţa.

"De când a izbucnit criza din Golful Persic, cerem şi mai multe date din partea companiilor. Stocurile se epuizează, trebuie refăcute la preţuri noi şi companiile, până la urmă, rolul lor este să facă profit", declară Bogdan Chirițioiu, președintele Consiliului Concurenței.

Profit face şi statul. Într-un an, consumăm 5 miliarde de litri de motorină şi 1,5 miliarde de litri de benzină. Iar zilnic consumul total ajunge la 18 milioane de litri de carburant. Asta înseamnă că într-o singură zi, din vânzarea motorinei, se duc către stat 60 de milioane de lei, iar din benzină 19 milioane de lei, accize şi TVA. De la începutul războiului şi până acum, doar din scumpiri statul a câştigat 8 milioane de lei.

