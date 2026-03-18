Cronologie. Conducerea Iranului, decimată de la începutul războiului

Uciderea a doi oficiali iranieni de rang înalt în atacuri separate de către forțele israeliene, marți, a marcat o lovitură majoră pentru conducerea Teheranului, care a fost decimată în timpul războiului din Iran.

Șeful securității naționale, Ali Larijani, și comandantul paramilitar al lui Basij, Gholamreza Soleimani, se numără printre zecile de oficiali iranieni uciși în timpul războiului. Mulți au murit împreună cu regretatul lider suprem iranian, Ali Khamenei, pe 28 februarie, prima zi a atacurilor aeriene americane și israeliene, relatează Axios.

Iată o cronologie a uciderii altor oficiali de rang înalt:

28 februarie

Guvernul israelian a declarat că atacurile sale inițiale au ucis șapte oficiali de rang înalt din domeniul apărării și informațiilor și au vizat în total 30 de lideri militari și civili de rang înalt.

Pe lângă Ali Khamenei, principalul său consilier în domeniul securității, Ali Shamkhani, a fost ucis - la fel ca și comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Mohammad Pakpour; Abdolrahim Mousavi, șeful Statului Major al forțelor armate; și ministrul Apărării, Aziz Nasirzadeh.

De asemenea, au fost raportați morți secretarul militar șef al lui Khamenei, Mohammad Shirazi; șeful serviciilor secrete militare, Saleh Asadi; Hossein Jabal Amelian, președintele SPND, organizația de cercetare a armelor nucleare din Iran; și fostul președinte al SPND, Reza Mozaffari-Nia.

Generalul-maior Mohsen Darebaghi, șef adjunct al departamentului de logistică și cercetare industrială; șeful serviciilor secrete ale poliției, Gholamreza Rezaian; și generalul-maior Bahram Hosseini Motlagh, șeful planurilor și operațiunilor, au fost, de asemenea, uciși.

3 martie

Forțele israeliene au declarat că l-au ucis pe Majid ibn al-Reza într-un atac aerian, la o zi după ce acesta a fost numit înlocuitor al lui Aziz Nasirzadeh în funcția de ministru al apărării.

De asemenea, au anunțat că Reza Khazaei, un membru important al Forței de elită Quds a IRGC, a fost ucis într-un atac la Beirut, Liban.

8 martie

Un atac țintit cu o dronă israeliană asupra unui hotel de patru stele din Beirut a ucis cel puțin patru oficiali IRGC, au declarat Forțele de Apărare Israeliene.

Ambasadorul Iranului la ONU i-a identificat pe cei uciși ca fiind Majid Hassini, un ofițer financiar superior, șeful serviciilor secrete ale Corpului Libanez, Ali Reza Bi-Azar, șeful serviciilor secrete ale Corpului Palestinian, Ahmad Rasouli, și ofițerul de informații Hossein Ahmadlou.

12 martie

Abu Dhar Mohammadi, comandantul operațiunilor din unitatea de rachete a IRGC din cadrul Hezbollah din Beirut, a fost ucis într-un atac, a declarat IDF.

17 martie

Un oficial israelian a declarat că Larijani a fost atacat într-un adăpost sigur din Teheran, relatează Barak Ravid de la Axios.

Forțele israeliene l-au atacat pe Soleimani alături de mai mulți locotenenți de rang înalt într-un sediu improvizat, potrivit oficialului.

