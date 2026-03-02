Antena Meniu Search
Observator » Ştiri externe » Război în Iran. Hezbollah se alătură conflictului. Prețul petrolului sare: 13% în mai puțin de 48 de ore

Live Text Război în Iran. Hezbollah se alătură conflictului. Prețul petrolului sare: 13% în mai puțin de 48 de ore

Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Armata israeliană a anunţat luni că a lansat atacuri în Liban împotriva ţintelor militanţilor Hezbollah, susţinuţi de Iran, după ce gruparea a lansat rachete şi drone către Israel, ca represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, relatează Reuters. Donald Trump recunoaște că ar putea exista mai multe victime americane decât ce trei americani au fost uciși, iar informatorii Pentagonului au recunoscut în fața personalului Congresului că Iranul nu plănuia să atace forțele americane din Orientul Mijlociu decât dacă Israelul ataca mai întâi Iranul, subminând afirmația administrației privind o amenințare iminentă din partea Teheranului ca motiv pentru lansarea atacurilor, au declarat surse, potrivit CNN. Valul de violență a împiedicat fluxul de petrol și a perturbat transportul aerian. 

de Alexandru Badea

la 02.03.2026 06:20
Război în Iran. Hezbollah se alătură conflictului regional. Schimb de focuri cu Israel în Liban Rachete iraniene deasupra cerului Ierusalimului Profimedia
02.03.2026, 06:27

Prețul petrolului a sărit plus 13% în mai puțin de 48 de ore

Prețul petrolului a explodat luni, la deschiderea piețelor din Asia, după atacul comun lansat de Statele Unite și Israel asupra Iran și după ce președintele Donald Trump a anunțat că loviturile vor continua „până la atingerea tuturor obiectivelor”.

Reacția piețelor a fost rapidă și amplă. Investitorii se tem că tensiunile militare s-ar putea extinde în întreaga regiune a Golfului, cea mai importantă zonă producătoare de petrol din lume. Traficul prin Strâmtoarea Hormuz - rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial - a fost aproape paralizat, iar traderii se tem de întreruperi în aprovizionarea cu petrol.

Cotația Brent, reperul internațional, a urcat cu 13%, până la 82 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele șapte luni. De asemenea, contractele futures pentru petrolul american - acordurile de cumpărare cu livrare la o dată viitoare - au crescut cu 9%, depășind 72 de dolari pe baril. De la începutul anului, petrolul Brent s-a scumpit cu peste 19%, iar actualul conflict a împins prețul și mai sus.

În paralel, contractele futures de pe Wall Street (acorduri prin care investitorii pariază pe evoluția indicilor înainte de deschiderea efectivă a bursei) indică o deschidere în scădere a piețelor americane. Indicele S&P 500, care urmărește evoluția celor mai mari 500 de companii listate în SUA, era în scădere cu aproximativ 1% în tranzacțiile din Asia, iar Nasdaq 100, dominat de marile companii din tehnologie, pierdea peste 1%.

În schimb, aurul a crescut, investitorii orientându-se către active considerate mai sigure în perioade de incertitudine.

Mesajul transmis de Trump într-un videoclip publicat pe platforma sa Truth Social a amplificat incertitudinile. El a declarat că atacurile asupra Iranului - care au vizat peste 1.000 de ținte și au dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei și a unor comandanți militari de rang înalt - vor continua.

Economiștii avertizează că, dacă petrolul trece de 100 de dolari pe baril și se menține la acel nivel, economia globală ar putea intra într-un episod de stagflație, combinația periculoasă dintre inflație ridicată, încetinirea creșterii economice și creșterea șomajului.

Evercore ISI, un important grup de analiză financiară din SUA, atrage atenția că o închidere prelungită a Strâmtorii Hormuz va genera nu doar creșteri de prețuri, ci și probleme în disponibilitatea livrărilor. În plus, o întrerupere a exporturilor de gaze naturale din Qatar ar avea un impact semnificativ asupra Europei.

Și Citi, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, avertizează că, spre deosebire de alte crize care au trecut repede, actualul conflict ar putea avea efecte de durată, mai ales dacă rutele maritime vor fi blocate, iar conflictul din Iran se va prelungi.

Piețele emergente sunt considerate cele mai vulnerabile la un nou val inflaționist. Conflictul militar se traduce imediat în scumpiri la energie, presiune pe burse și o revenire a activelor de refugiu. Dacă tensiunile se adâncesc, efectele s-ar putea resimți rapid și în economie, inclusiv la pompă și în facturile la energie.

02.03.2026, 06:24

Londra acceptă ca SUA să folosească baze britanice pentru a ataca instalaţii de rachete iraniene

Regatul Unit a acceptat ca Statele Unite să folosească baze militare britanice pentru a ataca situri de rachete iraniene, aşa cum au solicitat americanii, a declarat duminică premierul Keir Starmer, adăugând că Londra "nu va participa la acţiuni ofensive în Iran", notează AFP.

"Decizia noastră ca Regatul Unit să nu participe la atacuri împotriva Iranului a fost atent analizată", a spus el într-un videoclip postat pe X.

"Ne amintim cu toţii de greşelile făcute în Irak şi am învăţat din ele", a subliniat şeful guvernului britanic.

Dar "Iranul atacă interesele britanice şi ne pune în pericol grav cetăţenii" şi aliaţii din regiune, a adăugat Keir Starmer. "Singura modalitate de a pune capăt ameninţării este distrugerea rachetelor la sursă - în depozitele de stocare sau lansatoarele folosite pentru trage aceste rachete", subliniat el.

"Statele Unite ne-au cerut permisiunea de a folosi baze britanice în acest scop defensiv specific şi limitat. Am decis să acceptăm această cerere", a declarat prim-ministrul, adăugând că este "în conformitate cu dreptul internaţional".

Potrivit premierului Starmer, "cel puţin 200.000 de cetăţeni britanici", rezidenţi sau turişti, se află în ţările afectate de conflagraţia regională din Orientul Mijlociu, după primele atacuri americane şi israeliene asupra Iranului, care a lansat represalii împotriva mai multor ţări vecine şi a Israelului.

"Îi îndemn pe toţi compatrioţii noştri din regiune să îşi înregistreze prezenţa şi să urmeze sfaturile de călătorie ale Ministerului de Externe", a cerut el.

"Forţele noastre armate, desfăşurate în întreaga regiune, sunt, de asemenea, puse în pericol de acţiunile Iranului. (Sâmbătă), Iranul a lovit o bază militară din Bahrein, ratând la limită personalul britanic", a adăugat Starmer.

Ministerul britanic de Externe i-a îndemnat duminică pe britanicii din Bahrein, Kuweit, Qatar şi Emiratele Arabe Unite să "rămână în siguranţă acolo unde se află".

Duminică seara, Ministerul de Externe a avertizat, de asemenea, împotriva "tuturor călătoriilor în Liban, cu excepţia cazului în care este absolut necesar".

02.03.2026, 06:23

Şapte răniţi în regiunea Ierusalim după tiruri de rachete iraniene

Şapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit pompierilor israelieni, notează AFP.

"Pompierii din districtul Ierusalim intervin în prezent la locul impactului situat pe un drum (...) în regiunea Ierusalim", indică un comunicat al Serviciului medical naţional de urgenţă.

"Şapte persoane cu răni de grade diferite au fost evacuate până în prezent pentru îngrijiri medicale", adaugă documentul, o cifră confirmată de două spitale din oraşul sfânt.

În jurul orei 20:40 GMT, jurnalişti ai AFP au văzut mai multe explozii pe cerul de deasupra Ierusalimului, corespunzătoare interceptării unor rachete de către apărarea aeriană israeliană.

Canalele de televiziune israeliene 11 şi 12 au difuzat imagini care arată poliţişti şi salvatori desfăşuraţi în zonele în care pagubele erau vizibile, una "în centrul ţării" unde au fost avariate mai multe maşini, iar cealaltă în regiunea Ierusalimului.

În această din urmă zonă, imaginile au arătat un drum plin de resturi de tot felul, inclusiv pietre.

Cenzura militară interzice media să dezvăluie locaţiile exacte ale zonelor afectate.

Poliţiştii din "districtul Ierusalim efectuează căutări în tot districtul în urma unor rapoarte privind căderea de proiectile în mai multe locuri", a adăugat poliţia într-un comunicat.

02.03.2026, 06:04

Războiul cu Iranul ar putea dura patru săptămâni. „Merge conform planului”, spune Trump

Președintele Statelor Unite a vorbit pentru prima dată despre evoluția războiului cu Iranul într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate publicației Daily Mail, de la reședința sa din Mar-a-Lago, unde s-a retras după ce a ordonat loviturile asupra Iranului. În plină escaladare a conflictului,

Liderul american a estimat că operațiunile militare ar putea continua încă patru săptămâni: „Operațiunea a fost planificată de la început ca un proces de aproximativ patru săptămâni. Așa că, oricât de intens ar fi, este o țară mare, va dura patru săptămâni sau mai puțin”.

Președintele a afirmat că intervenția se desfășoară „conform planului” și că rezultatele au depășit așteptările inițiale. El a spus că nu a fost surprins de evoluția loviturilor de până acum: „Merge conform planului. În afară de faptul că le-am eliminat întreaga conducere – mult, mult peste ceea ce ne-am așteptat. Se pare că sunt 48”, a declarat Trump, referindu-se la numărul oficialilor iranieni despre care susține că au fost eliminați.

Deși Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare privind identitatea celor eliminați, declarația lui Trump sugerează o neutralizare pe scară largă a conducerii iraniene.

În același interviu, președintele a confirmat moartea a trei militari americani în timpul loviturilor asupra Iranului – primele pierderi americane în conflictul în curs. Identitatea acestora nu a fost făcută publică, urmând să fie anunțată după notificarea familiilor. „Sunt oameni extraordinari”, a spus el despre cei decedați. „Și, știți, ne așteptăm ca asta să se întâmple, din păcate. Se poate întâmpla în continuare, s-ar putea întâmpla din nou”.

Trump a recunoscut că sunt primele victime americane din mandatul său actual, subliniind că operațiunile anterioare – inclusiv capturarea lui Nicolás Maduro și bombardarea instalațiilor nucleare iraniene – au fost realizate fără pierderi de vieți omenești în rândul trupelor SUA. „Ne-am descurcat destul de bine”, a spus el. „Dar erau oameni deosebiți, cu cariere remarcabile”.

Administrația sa a luat legătura cu familiile celor trei militari uciși, iar președintele intenționează să se întâlnească personal cu acestea. „Mă voi întâlni cu familiile lor la momentul potrivit”, a spus Trump, adăugând că ar putea merge la baza aeriană Dover, din statul Delaware, pentru transferul solemn al rămășițelor sau că ar putea invita familiile la Casa Albă.

În același timp, Trump nu a exclus complet posibilitatea reluării negocierilor cu Teheranul. „Acum vor să vorbească”, a spus el. „Dar le-am spus că trebuia să vorbească săptămâna trecută, nu săptămâna aceasta”.

Liderul american a precizat că se află în consultări permanente cu comandanții militari și că se va adresa din nou poporului american. „Sunt cu generalii chiar acum, pentru a primi o actualizare. Voi face un anunț imediat după acest apel”, a declarat el.

Trump a spus că a discutat deja cu liderii din Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Iordania, într-un efort de coordonare regională. Răspunzând la informațiile potrivit cărora Arabia Saudită ar putea lansa atacuri asupra Iranului după ce a fost inițial vizată, președintele a declarat: „Luptă, luptă și ei.

În ciuda pierderilor și a incertitudinilor, Trump s-a declarat optimist în privința rezultatului politic al intervenției. „Cred că se pot întâmpla lucruri foarte pozitive”, a spus el, întrebat dacă în Iran ar putea apărea o democrație după încheierea loviturilor. „Va fi foarte interesant de urmărit”.

02.03.2026, 05:50

Armata israeliană lansează atacuri în Liban împotriva Hezbollah, după ce gruparea a atacat Israelul

Proiectilele lansate de mişcarea militantă libaneză au fost primele de la începutul atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului.

Gruparea musulmană şiită, de mult timp unul dintre principalii aliaţi ai Teheranului în Orientul Mijlociu, a declarat că a lansat atacul împotriva Israelului ca răspuns la uciderea lui Khamenei de către Israel şi la încălcările continue ale Israelului împotriva teritoriului Libanului.

„Conducerea rezistenţei a subliniat întotdeauna că o continuare a atacurilor israeliene şi asasinarea liderilor, tinerilor şi poporului nostru ne dă dreptul să ne apărăm şi să răspundem la momentul şi în locul potrivit”, a declarat Hezbollah într-un comunicat.

„IDF (Forţele de Apărare Israeliene) vor acţiona împotriva deciziei Hezbollah de a se alătura campaniei şi nu vor permite organizaţiei să constituie o ameninţare pentru statul Israel”, a replicat armata israeliană.

Potrivit martorilor, au fost auzite explozii în capitala libaneză Beirut. Surse din domeniul securităţii libaneze au declarat pentru Reuters că Israelul a lovit suburbiile din sudul Beirutului, un bastion al Hezbollah.

Israelul şi Libanul au convenit asupra unui armistiţiu negociat de SUA în 2024, punând capăt unui conflict de peste un an între Israel şi gruparea militantă libaneză Hezbollah, care a culminat cu atacuri israeliene ce au slăbit grav gruparea susţinută de Iran. De atunci, părţile s-au acuzat reciproc de încălcări.

Preşedinţia libaneză a declarat sâmbătă că ambasadorul SUA i-a comunicat că Israelul nu va escalada conflictul cu Libanul atât timp cât nu vor exista acte ostile din partea libaneză.

De altfel, prim-ministrul libanez a calificat luni drept „act iresponsabil” tirurile efectuate din Liban către Israel, revendicate de mişcarea şiită Hezbollah ca represalii la ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului. „Indiferent cine se află în spatele acestora, rachetele trase din sudul Libanului sunt un act iresponsabil şi suspect, care pune în pericol securitatea Libanului şi oferă Israelului pretexte pentru a-şi continua atacurile împotriva acestei ţări”, a scris Nawaf Salam pe reţeaua X, promiţând că „va opri vinovaţii”.

