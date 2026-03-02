Cristian Trănulea, un tânăr de 25 de ani din Constanța, a câștigat Cupa Mondială la înot în ape înghețate, în Germania, un circuit dedicat celor mai rezistenți sportivi, unde apa poate avea doar un grad Celsius. După 22 de ani de muncă, sacrificii și antrenamente dure, Cristi a adus aurul acasă. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât, la mijlocul sezonului, sportivul a trecut printr-o accidentare care i-a pus în pericol visul.

Cristi Trănulea s-a făcut remarcat în întreaga țară după ce de-a lungul anilor a reușit să recupereze o mare parte din crucile aruncate de IPS Teodosie de Bobotează, în apele reci.

"Sunt compenent al lotului național de ice swimming, concurez într-un circuit în care apa are maxim 5 grade celsius, mă antrenez în mod constant", a declarat Cristian Tranulea, campion mondial.

Acum a ajuns cunoscut în întreaga lume după ce a devenit campion mondial la înotul în ape înghețate. Povestea lui a început în 2004, pe când era doar un copil. Atunci şi-a descoperit pasiunea pentru înot.

"Prima medalie a fost în bazin, la înotul normal, în 2014, la internaționalele României. Până la vârsta de 14 ani, nu am reușit să primesc nicio distincție. Când am reușit să sparg gheața au venit una după alta, iar în 2023 am luat prima mea medalie la mondiale în Franța, la campionatul mondial de ice swimming", a povestit Cristian Tranulea pentru Observator.

Astăzi, pariul cu propriile limite s-a transformat în performanță. Tânărul s-a întors acasă cu nu mai puțin de 9 medalii de aur.

"M-am simțit împlinit, am simțit că tot chinul de pe parcursul anului a meritat", a spus Cristian Tranulea.

Constănțeanul a urcat pe prima treaptă a podiumului la proba 50 de metri fluture și a obținut locul al doilea la 50 de metri liber. Competiția nu a fost lipsită de emoții. La mijlocul sezonului, sportivul a fost nevoit să se retragă din proba de 100 de metri liber.

"Am avut o întindere la deltoid, la umărul drept, dar din fericire am avut parte de o recuperare adecvată. Știam că am muncit enorm pentru acest rezultat și pur și simplu mi-am dorit chiar dacă sunt nevoit să-mi las brațul prin apă, prin Germania, la ultima etapă, să pot să o fac și să mă întorc cu medalia de aur acasă", a mai spus campionul mondial.

Disciplina și capacitatea de a rămâne concentrat în condiții extreme l-au diferențiat de-a lungul timpului.

"Constanța are unul din primii sportivi ai noștri care confirmă niște rezultate luate anul trecut. Prima oară când Cristi a urcat pe podium, lumea a pus-o pe seama norocului, dar el ulterior a confirmat că este deja un nume în înotul în ape înghețate", a declara Octavian Tileagă, antrenor de înot.

Probele se desfășoară în ape cu temperaturi sub 5 grade Celsius, iar sportivii au voie să poarte doar costum standard de înot.

"Echipamentul de competiție este extraordinar de scump, un costum de competiție ajunge până la 400 de euro", a precizat Cristian.

Acesta spune că unul dintre cele mai mari avantaje a fost faptul că locuiește în Constanța și s-a putut antrena în Marea Neagră.

