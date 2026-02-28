Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli

Armata iraniană susține că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineţii asupra Iranului. O româncă stabilită în Abu Dhabi a povestit cum a trăit primele explozii și cum împreună cu familia sa a încercat să se pună la adăpost.

"Locuim în Abu Dhabi și se pare că tocmai a început războiul. S-a auzit de la noi din casă mai multe bubuieli repetate de acum vreo oră și ceva. Era 12.30 ceasul. Prima dată am auzit 3-4 bubuieli. Fiul meu credea că sunt artificii. După 10-15 minute s-au auzit iar și iar și continuă", spune tânăra.

În urma zgomotelor și a alertelor primite pe telefoanele mobile, familia și-a pregătit de urgență documentele, bani cash, apă, alimente și baterii externe, refugiindu-se în parcarea subterană a clădirii.



"Ne-am făcut ghiozdanele repede cu pașapoarte, acte, am scos bani cash, baterie externă, apă, am luat și niște hanorace, ceva de mâncare și am venit în parcarea subterană că shelter n-avem. Au mai venit niște prieteni români la noi, unii dintre ei tocmai ce aterizaseră la fix 12.30 din Maldive. Noi plănuisem să plecăm în Riyadh, să zburăm de acolo către oriunde, însă în cinci minute am aflat că și Riyadhul a fost bombardat. Am primit după aia alertă pe telefon cu toții, unde ni s-a spus clar să ne adăpostim la subteran undeva, mai mulți vecini vin în parcare, pleacă cu mașinile, nu știu unde și de ce. So here we are. Stăm aici și atât", mai spune românca.

Reamintim că un civil a fost ucis în urma atacurilor aeriene iraniene asupra Abu Dhabi, sâmbătă, a anunţat Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite într-un comunicat, după ce Teheranul a lansat atacuri în Golf ca răspuns la bombardamentele americane şi israeliene. Ministerul Apărării a menţionat că resturi de rachetă au căzut asupra unei zone rezidenţiale din Abu Dhabi, provocând moartea unui civil de origine asiatică.

