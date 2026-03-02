2 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 2 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 2 martie

Pe 2 martie 986, Ludovic al V-lea devine regele francilor. Pe 2 martie 1127 se produce asasinarea lui Carol cel Bun, Conte de Flandra. Pe 2 martie 1716 apare lucrarea lui Dimitrie Cantemir, "Descriptio Moldaviae", prima monografie geografică la români, scrisă în limba latină, la cererea Academiei din Berlin. Lucrarea este alcătuită din trei părți și este însoțită de prima hartă a Moldovei. Pe 2 martie 1836, statul Texas și-a declarat independența față de Mexic, sub denumirea de Republica Texas. Pe 2 martie 1855, Alexandru al II-lea devine țar al Rusiei. Pe 2 martie 1870 a apărut, la București, revista "Columna lui Traian", condusă de Bogdan Petriceicu Hașdeu. Pe 2 martie 1917, în urma Revoluției ruse din februarie, Ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei abdică în favoarea fratelui său, Mihail.

Pe 2 martie 1939, Cardinalul Eugenio Pacelli este ales papă sub numele Pius al XII-lea. Pe 2 martie 1941, în urma rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941, conducătorul statului, generalul Ion Antonescu, organizează un plebiscit cu privire la politica internă. 90% dintre votanți s-au pronunțat pentru politica guvernului Antonescu și împotriva legionarilor. Pe 2 martie 1973 înregistrăm începutul retragerii trupelor americane din Vietnam, proces ce va dura până în 29 martie 1973, ca urmare a Tratatului încheiat la Paris şi care punea capăt războiului din Vietnam. Pe 2 martie 1989, brașoveanul Liviu Corneliu Babeș și-a dat foc pe pârtia Bradul, din Poiana Brașov, în semn de protest față de regimul comunist. Pe 2 martie 1992 înregistrăm începutul războiului din Transnistria.

Nașteri pe 2 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 2 martie, de la Papa Adrian al VI-lea, născut pe 2 martie 1459, sau Papa Leon al XIII-lea, născut pe 2 martie 1810, şi până la compozitorul şi dirijorul ceh Bedřich Smetana, născut pe 2 aprilie 1824, sau Papa Pius al XII-lea, născut pe 2 martie 1876.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 2 martie s-au născut personalităţi precum poetul şi dramaturgul român Radu Gyr, născut pe 2 martie 1905, politicianul rus Mihail Gorbaciov, născut pe 2 martie 1931, actorul şi cântăreţul american Jon Bon Jovi, născut pe 2 martie 1962, actorul britanic Daniel Craig, născut pe 2 martie 1968, muzicianul britanic Chris Martin, născut pe 2 martie 1977, sau actriţa americană Bryce Dallas Howard, născută pe 2 martie 1981.

Decese pe 2 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 2 martie. Dintre acestea amintim pe scriitorul britanic D. H. Lawrence, decedat pe 2 martie 1930, scriitorul american Philip K. Dick, decedat pe 2 martie 1982, sau artistul francez Serge Gainsbourg, decedat pe 2 martie 1991.

Tot într-o zi de 2 martie şi-au pierdut viaţa şi Regina Elisabeta, soția Regelui Carol I al României, decedat pe 2 martie 1916, filologul şi lingvistul român Grigore Nandriș, decedat pe 2 martie 1968, sau romancierul român Dinu Săraru, decedat pe 2 martie 2024.

