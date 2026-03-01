A dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietate

O adevărată loterie imobiliară, așa poate fi descrisă decizia unui american care a plătit peste 1 milion de dolari pentru o fermă din Italia pe care o văzuse doar în fotografii. Bărbatul a făcut pasul decisiv și și-a mutat familia într-un sat medieval din Toscana, în căutarea unei vieți mai liniștite și mai apropiate de natură, scrie CNN .

Vito Andrea Racanelli era avocat în Denver, dar a decis să lase SUA în urmă şi să se mute în ţara din care provin strămoşii săi: Italia. În august 2024, Racanelli, în vârstă de 47 de ani, şi-a luat familia şi s-au stabilit într-un mic sat din Radicondoli.

Familia a cumpărat o fermă care datează din jurul anului 1750, după ce a văzut poze online. Proprietatea, achiziționată cu 945.000 de euro (aproximativ 1,1 milioane de dolari), include o piscină și cinci hectare de teren. Prețul este rezonabil, crede Racanelli, comparativ cu piața imobiliară din Colorado, unde o proprietate similară lângă Denver ar fi costat între 5 și 10 milioane de dolari.

Casa se află aproape de Siena, motiv pentru care familia a ales Toscana și nu sudul Italiei, de unde provine bunica lui Racanelli, originară din regiunea Molise. De altfel, el a şi obținut cetățenia italiană înainte de mutare.

Procesul de cumpărare nu a fost simplu. Racanelli spune că sistemul imobiliar italian este foarte diferit de cel american și îi sfătuiește pe străini să lucreze cu un avocat, un contabil și un specialist tehnic pentru a evita problemele. În Italia, dacă o tranzacție eșuează, avansul, care poate ajunge la 10 - 30% din preț, se poate pierde.

După mutare, familia a locuit câteva luni la fermă, în timp ce finaliza actele. Între timp, au început și renovările, pentru care au investit deja aproximativ 100.000 de euro. Casa principală are grinzi masive din lemn, un șemineu impunător și acoperiș tipic toscan. Pentru a reduce costurile la energie, au instalat panouri fotovoltaice. Totuși, regulile stricte din Toscana privind protejarea clădirilor istorice nu permit modificări structurale fără aprobare oficială.

Renovarea s-a dovedit la fel de complicată ca achiziția. Barierele lingvistice, lipsa meșterilor și ritmul "piano, piano" specific Italiei i-au dat mari bătăi de cap americanului. "Nimeni nu se grăbește", spune Racanelli.

Viața în Radicondoli este tihnită. Localitatea a lansat în ultimii ani un program prin care oferă până la 20.000 de euro celor care cumpără și locuiesc în casele abandonate din sat, atrăgând zeci de noi rezidenți. "Cu cât trece timpul, cu atât iubesc mai mult Radicondoli. Este, de departe, cel mai idilic și unic loc în care am trăit vreodată", spune avocatul american.

