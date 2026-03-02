Cei 360 de cetăţeni români care trebuiau să părăsească Israelul pentru a ajunge în România au rămas blocați la graniță pe ruta terestră din Egipt. Zborurile de repatriere programate din Cairo au fost anulate.

Avioanele cu cei 360 de români repatriați din Israel trebuiau să decoleze în această noapte din Egipt. Majoritatea cetățenilor au fost preluați în siguranță de către echipele Ambasadei României, însă pentru că deplasarea acestora din Israel către Egipt s-a făcut cu autobuzele pe traseul spre Cairo au apărut întârzieri foarte mari la trecerea frontierei vamale egiptene.

Peste 1000 de români în zona de conflict

Până în acest moment din primele informații românii nu au mai putut trece frontiera, iar zborurile au fost anulate. Cu toate acestea, există și români care au ajuns în Egipt pe cont propriu din Israel încă de ieri pe cale terestră, pe un drum de aproape 10 ore, traversând zone extrem de periculoase. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că în total au fost înregistrate peste 1000 de solicitări de ajutor consular.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a face față situației din Orient, personalul consular din zonele afectate a fost dublat. În acest moment, situația cetățenilor români blocați în diferite state: Israel: 624 de cetățeni români, dintre care circa 30 sunt minori. Qatar: 159 de cetățeni, dintre care 19 minori. Iordania: 99 de cetățeni. Oman: circa 90 de turiști. Ramallah: 46 de cetățeni. Arabia Saudită: 25 de cetățeni, dintre care 3 copii. Iran: 9 persoane. Kuweit: 6 adulți și 2 copii. Irak: 1 cetățean cu zborul anulat. Emiratele Arabe Unite: câteva sute de persoane - cifra exactă încă se clarifică.

Eduard Marin Like

Întrebarea zilei Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰