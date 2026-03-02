FCSB merge în play-out-ul Superligii, în ciuda victoriei de la Arad. Şansa de a mai prinde cupele europene

FCSB, campioana României la fotbal, a obţinut, duminică seara, una dintre cele mai categorice victorii din ultima perioadă, bucureştenii impunându-se, scor 4-2, pe terenul formaţiei UTA Arad.

FCSB s-a impus fără mari probleme pe terenul formaţiei UTA Arad - Profimedia

FCSB a început tare meciul şi avea 3-1 după aproximativ o jumătate de oră de joc. În plus, oamenii lui Elias Charalambous au obţinut şi o superioritate numerică, după eliminarea lui Odada din finalul primei reprize, astfel că numele învingătoarei era, practic, stabilit după doar 45 de minute de joc.

În ciuda victoriei de la Arad, FCSB merge, pentru prima dată în istorie, în play-out, campioana fiind eliminată din lupta pentru play-off de FC Argeş, formaţie care s-a impus, scor 1-0, pe terenul celor de la Dinamo Bucureşti.

Asta înseamnă că FCSB poate termina campionatul cel mult pe locul 7 şi mai are o singură şansă la accederea în cupele europene, ea fiind eliminată şi din Cupa României.

Concret, FCSB trebuie să încheie play-out-ul pe unul din primele două locuri şi să câştige două meciuri de baraj, cu o altă echipă din play-out şi cu echipa care încheie podiumul în play-off, pentru a ajunge în preliminariile Conference League.

Eliminarea din play-off şi, respectiv, din lupta pentru locurile care asigură prezenţa în preliminariile Ligii Campionilor sau Europa League înseamnă o adevărată lovitură financiară pentru campioana României, Conference League fiind o competiţie mult prea puţin ofertantă, din punct de vedere financiar, pentru prestanţa şi nivelul cu care s-au obişnuit cei de la FCSB.

Pe lângă UTA Arad - FCSB 2-4 şi Dinamo Bucureşti - FC Argeş 0-1, în etapa a 29-a a Superligii de fotbal s-au mai disputat meciurile AFC Hermannstadt - FC Botoşani 3-1, Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi 4-0, Universitatea Craiova - Metaloglobus Bucureşti 2-1, Farul Constanţa - CFR Cluj 1-2, Petrolul Ploieşti - Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1. Runda se încheie luni seara când, de la ora 19.30, se joacă meciul dintre Unirea Slobozia şi Rapid Bucureşti.

