Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Primăvara aduce forfotă în livezi. Martie, luna ideală pentru toaletarea și plantarea pomilor

Odată cu venirea primăverii, în livezi gospodarii au început deja plantarea pomilor fructiferi din acest sezon. Oamenii verifică fiecare arbore în parte, îndepărtează crengile uscate sau afectate de ger și fac tăierile necesare pentru ca fructele să fie cât mai gustoase. Specialiștii spun că intervențiile făcute la timp ajută la o producție mai bună și reduc riscul apariției bolilor.

de Laura Ilioiu

la 02.03.2026 , 07:59

Nici bine nu a ieşit soarele din nori că în livezi e forfotă mare. Gospodarii au început să toaleteze pomii fructiferi pentru a se asigura că producţia din acest an va fi una cât mai bogată.

"Asta e perioada cea mai bună de curăţat pomii, pentru că se vede, ai ce distinge, ai ce lua din el", a spus un gospodar.

Agitaţie e şi în pepiniere pentru că tot începutul de primăvară este momentul prielnic pentru a planta.

Articolul continuă după reclamă

Martie este luna în care începe plantarea, iar tot mai mulţi oameni preferă să cumpere pomi fructiferi deja altoiţi, chiar dacă sunt mai scumpi, pentru că-i scutesc de griji. Preţurile diferă în funcţie de specia şi mărime.

Client: Cireşi, pruni şi caişi.

ReporterLuna martie este  o perioadă bună?

ClientFoarte, foarte, perioadă foarte bună perioadă februarie şi martie pentru că deja solul este umed.

"Sezonul este la început, dar câţiva clienţi au început să vină. Primele două locuri sunt ocupate de cireş şi prun, apoi măr, păr, cais, piersic, gutui. A început să cumpere lumea din ce în ce mai bine în ultima perioadă", a declarat Ionuţ, proprietar pepinieră.

Meteorogii vin cu veşti bune şi spun că temperaturile vor creşte în următoarele zile, moment numai bun pentru gospodarii care vor să îşi pregătească grădinile pentru noul sezon.

Laura Ilioiu Like
pomi plantare livezi pepiniera
Înapoi la Homepage
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Ştiri economice » Primăvara aduce forfotă în livezi. Martie, luna ideală pentru toaletarea și plantarea pomilor