Odată cu venirea primăverii, în livezi gospodarii au început deja plantarea pomilor fructiferi din acest sezon. Oamenii verifică fiecare arbore în parte, îndepărtează crengile uscate sau afectate de ger și fac tăierile necesare pentru ca fructele să fie cât mai gustoase. Specialiștii spun că intervențiile făcute la timp ajută la o producție mai bună și reduc riscul apariției bolilor.

Nici bine nu a ieşit soarele din nori că în livezi e forfotă mare. Gospodarii au început să toaleteze pomii fructiferi pentru a se asigura că producţia din acest an va fi una cât mai bogată.

"Asta e perioada cea mai bună de curăţat pomii, pentru că se vede, ai ce distinge, ai ce lua din el", a spus un gospodar.

Agitaţie e şi în pepiniere pentru că tot începutul de primăvară este momentul prielnic pentru a planta.

Martie este luna în care începe plantarea, iar tot mai mulţi oameni preferă să cumpere pomi fructiferi deja altoiţi, chiar dacă sunt mai scumpi, pentru că-i scutesc de griji. Preţurile diferă în funcţie de specia şi mărime.

Client: Cireşi, pruni şi caişi.

Reporter: Luna martie este o perioadă bună?

Client: Foarte, foarte, perioadă foarte bună perioadă februarie şi martie pentru că deja solul este umed.

"Sezonul este la început, dar câţiva clienţi au început să vină. Primele două locuri sunt ocupate de cireş şi prun, apoi măr, păr, cais, piersic, gutui. A început să cumpere lumea din ce în ce mai bine în ultima perioadă", a declarat Ionuţ, proprietar pepinieră.

Meteorogii vin cu veşti bune şi spun că temperaturile vor creşte în următoarele zile, moment numai bun pentru gospodarii care vor să îşi pregătească grădinile pentru noul sezon.

