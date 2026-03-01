"Primul caviar organic din lume" este produs într-un sat mic din sudul Spaniei, la ferma de sturioni Caviar Riofrío. Delicatesea este făcută din doar două ingrediente: icre de sturion și sare, fără aditivi, fără conservanți, scrie Euronews.com .

O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul - Shutterstock

La ferma din Riofrío, condițiile sunt atent controlate. Apa provine dintr-un izvor aflat la doar 300 de metri de instalații, iar sturionii sunt hrăniți exclusiv cu furaje organice, pe bază de legume și carne de pește provenite din surse sustenabile.

"Sturionii au un metabolism lent și cresc foarte încet. Nu este o specie pentru cei nerăbdători. Nu grăbim procesul în niciun fel, lăsăm animalul să producă icrele așa cum ar face-o în natură", explică Ignacio Alba Alejandre, medic veterinar la fermă.

În fiecare an, compania produce aproximativ două tone de caviar, în trei varietăți diferite. Produsele ajung la export în Japonia, Taiwan, Franța, Marea Britanie, Olanda sau Portugalia. Gama de lux a fost vândută chiar și cu 8.000 de euro kilogramul.

Articolul continuă după reclamă

"Certificarea organică garantează standarde foarte ridicate. Aromele sunt subtile, iar gustul te duce cu gândul la peștele proaspăt prins din râu sau din mare", spune Carlos Portela, directorul general al companiei. Pe lângă caviar, ferma comercializează anual și aproximativ 15 tone de carne de sturion, fie afumată, fie confiată.

Considerat mult timp un produs de lux, caviarul organic începe să ajungă la tot mai mulți consumatori, spun producătorii. "Este o delicatesă. Nu mănânci caviar cu lingura. Îl savurezi, îi acorzi timp. Este legat de momentele speciale petrecute cu familia sau prietenii", adaugă Portela.

Pe malul Mediteranei, la restaurantul Los Marinos José, preparatele cu caviar au devenit tot mai prezente în meniu. Localul servește în jur de 80 de clienți pe zi iarna și până la 200 în sezonul de vară.

"Nu mai este la fel de scump ca înainte, pentru că au apărut mai mulți producători. Încercăm să îl facem accesibil, astfel încât cât mai mulți oameni să îl poată gusta", spune Pablo Sanchez Lopez, chef și unul dintre proprietarii restaurantului.

La nivel global, aproximativ 70% din caviarul consumat provine din fermele piscicole din China. Nu este rusesc sau iranian și, în mod sigur, nu mai este caviar sălbatic, este concluzia producătorului spaniol.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰