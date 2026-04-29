ANAF vinde cu 530.000 lei un apartament cu 3 camere în București. În ce zonă se află

ANAF scoate la licitație un apartament cu 3 camere situat în Sectorul 2 al Capitalei. Imobilul, aflat pe Bulevardul Lacul Tei, are un preț de pornire de 530.000 de lei, iar cei interesați trebuie să achite o taxă de participare consistentă.

Ce imobil este scos la vânzare

Este vorba despre un apartament decomandat, cu 3 camere, situat la etajul 8 dintr-un bloc cu 10 niveluri, construit în 1975. Locuința are o suprafață totală de 69,8 mp, dintre care 62,5 mp sunt utili, și este încadrată la confort 1.

Articolul continuă după reclamă

Apartamentul dispune de un balcon, o baie și este construit din beton armat. Starea proprietății este considerată bună.

Unde se află locuința şi cât costă

Imobilul este situat pe Bulevardul Lacul Tei nr. 126-128, bloc 17-18, scara D, în Sectorul 2 din București. Proprietatea include și o cotă de 0,28% din părțile comune ale imobilului, precum și o suprafață indiviză de 9,95 mp de teren în folosință.

Prețul de pornire al licitației este de 530.000 de lei, valoare egală cu cea de evaluare. Tranzacția este scutită de TVA.

Pentru a participa la licitație, doritorii trebuie să achite o taxă de participare de 53.000 de lei, reprezentând 10% din prețul de pornire.

Când are loc licitația

Procedura este organizată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, iar perioada de publicitate a anunțului este cuprinsă între 31 martie 2026 și 30 aprilie 2026.

Cei interesați pot obține mai multe informații la numărul de telefon afișat de instituție.

Larisa Andreescu

Întrebarea zilei Mai reuşiţi să economisiţi din salariu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰