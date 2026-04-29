Cireșele din Spania se vând cu 180 lei/kg în pieţele din Sibiu: "Avem clienți"

În Piaţa Cibin din Sibiu au apărut deja primele cireşe, dar la un preţ exorbitant. Chiar şi aşa, comercianţii spun că se găsesc clienţi, scrie Ora de Sibiu

de Redactia Observator

la 29.04.2026 , 08:51
Cireşele de Spania "au invadat" tarabele din Piaţa Cibin, iar pofticioşii plătesc preţul fără să clipească; 180 de lei kilogramul. Fructele românești nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate, spun comercianţii.

Comparativ cu anul trecut, prețurile sunt mai mari. În aceeași perioadă, cireșele din import se vindeau în Sibiu cu aproximativ 150 de lei kilogramul. Dar în ciuda preţului, pofta dictează, iar fructele se vând cât ai clipi. "Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază", spune o comerciantă. 

"Sunt extraordinar de gustoase. O să vă convingeți când le gustați. Îi invit pe toți să vină să încerce. Sunt cireșe foarte bune, chiar comparabile cu cele românești care apar la început de sezon".

În ceea ce priveşte fructele româneşti, cultivatorii spun că recolta din acest an va fi una bună, mai ales după ce anul trecut au pierdut întreaga producție din cauza brumei. Dacă producția va fi mai mare, este posibil ca prețul cireșelor autohtone să scadă, ajungând la aproximativ 30 - 40 de lei pe kilogram pe piață.

