8 martie, ca în fiecare an, este o sărbătoare care trebuie să fie cu adevărat memorabilă pentru femeile din viața noastră. Astfel, mii de doamne și domnișoare au ales să-și petreacă ziua pe pârtii şi au furat startul distracției încă de ieri.

"Cu soare, peisaje incredibile și zăpadă foarte bună pe pârtii - așa petrec doamnele și domnișoarele acest weekend, din care ultima zi este cea de 8 Martie. Ieri a fost o zi excelentă.

Așa se anunță și ziua de astăzi. La ora 9 încep să funcționeze instalațiile de transport pe cablu, iar zăpada este încă în condiții foarte bune pe toate pârtiile domeniului schiabil al stațiunii Poiana Brașov. În masivul Postăvaru, temperatura de azi-noapte a fost în jurul valorii de minus 2 grade Celsius, iar asta înseamnă că zăpada bătătorită de ieri seară s-a păstrat peste noapte numai bună pentru o zi de poveste: o zi fără niciun nor pe cer, cu temperaturi de până la 8 grade Celsius.

Asta înseamnă că este suficient de cald încât să fie garantată voia bună, dacă mai era nevoie după toate pârtiile acestea minunate și oportunitățile de distracție, dar suficient de frig, cel puțin pe timpul nopții, pentru ca zăpada să se păstreze foarte bună pentru sporturile de iarnă.

Este adevărat, și ieri a fost distracție. Au fost foarte multe oportunități și pentru pauzele dintre coborârile pe pârtii" a relatat reporterul Observator Claudiu Loghin.

Pârtiile, pline de turişti dornici să se bucure de distracţie

Cu toate pârtiile deschise și zăpadă încă suficient de bună, pârtiile din masivul Postăvaru sunt pline de turişti. Iar doamnele se bucură din toată inima de weekendul dedicat lor, mai ales că au furat startul distracţiei.

"Îmi place mult muntele şi să vin la schi, chiar obişnuim să venim destul de des, mai ales în weekend când suntem liberi", a spus o turistă.

"Atmosfera e foarte bună, ne simţim foarte bine, muzica e foarte bună, DJ-ul face atmosfera foarte bună până la urmă, e inefabil", a spus o altă turistă.

"E absolut extraordinar, ne bucurăm probabil de ultimele weekenduri la munte, din Poiana Braşov, oamenii se distrează, ceea ce este fantastic, au venit în număr foarte mare la petrecere", a spus animatorul Răzvan Stroe.

De peisaj s-au bucurat nu doar schiorii, ci și cei care l-au admirat din zbor.

Şi pe domeniul schiabil din Munții Șureanu vremea a fost perfectă pentru cea de-a şasea ediţie a Cupei. Aris este la primul lui concurs, iar la doar 3 ani a dat startul competiţiei. Lara are opt ani şi deja e veterană.

Lara: Am mai fost de două, de trei ori sau de două ori şi sper că o să-mi placă.

Reporter:De cât timp schiezi?

Lara: De când am patru ani sau trei ani.

Cei mici au avut o întreagă galerie.

70 de sportivi s-au aşezat la linia de start, iar astăzi este ultima zi de concurs.

