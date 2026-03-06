Celebrul fotbalist Lionel Messi a avut parte de o primire regală la Casa Albă. Campion cu echipa Inter Miami, starul argentinian a fost comparat de Donald Trump cu marele Pele. Messi a primit cu bucurie laudele şi i-a dăruit preşedintelui american o minge cu autograf. Patronul clubului american, David Beckham, a ratat întâlnirea cu Donald Trump pentru că a participat la o defilare de modă organizată de soţia lui în Europa.

Lionel Messi şi-a făcut intrarea chiar alături de Donald Trump. Ca parte a tradiţiei, preşedintele american invită la Casa Albă toate echipele care câştigă competiţii sportive interne în Statele Unite.

"Este un privilegiu deosebit pentru mine să spun ce nu a mai spus niciun preşedinte american şi nu a mai avut vreodată şansa să spună: Bine ai venit la Casa Albă, Lionel Messi. Lionel este... Fiul meu mi-a spus aşa: "Tată, știi cine va fi acolo astăzi?" I-am spus: "Nu, am multe lucruri în desfăşurare." El imi spune: Messi. Am spus, într-adevăr, este un mare fan. Este un mare fan al tău. Crede că ești pur și simplu o persoană grozavă. Și cred că trebuie să vă întâlniți. Deci, este un mare fan al fotbalului, dar este un mare fan al tău și al unui domn pe nume Ronaldo", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

În cadrul ceremoniei, Donald Trump a încercat să lămurească şi una dintre marile dispute dintre microbişti - cine e mai bun, Messi sau Pele.

Donald Trump: Nu știu, s-ar putea să fii mai bun decât Pelé. Pelé a fost destul de bun.

Reporter: Cine e mai bun? El sau Pelé?

Donald Trump: Cred că e, dar a fost destul de bun, nu? Pelé a fost destul de bun.

Cadourile primite de Trump de la Inter Miami

Messi i-a dăruit lui Donald Trump o minge roz cu sigla lui Inter Miami. Preşedintele american a mai primit un tricou cu numele său şi numărul 47 pe spate şi un ceas.

Înfiinţată în 2018 de David Beckham şi fraţii miliardari Jorge şi Jose Mas, Inter Miami a devenit rapid un model de succes american. Clubul a transferat vedete precum Luis Juarez, Jordi Alba şi Sergio Busquets şi a obţinut primul titlul de campioană.

Campion mondial cu Argentina în urmă cu patru ani, Lionel Messi îşi poate apăra titlul pe pământ american, la Cupa Mondială care începe peste Ocean pe 11 iunie. Competiţia va fi transmisă în direct de Antena 1.

