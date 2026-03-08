Dansul irlandez nu mai este de mult doar o curiozitate culturală în România. O mână de oameni a reușit să pună țara noastră pe harta mondială a acestui sport extrem de riguros. Totul a pornit acum 15 ani, de la o pasiune solitară, iar astăzi românii se califică constant la campionatele mondiale din Dublin sau Glasgow, concurând de la egal la egal cu nativii irlandezi.

Totul a început din dorința de a oferi o structură celor care vor să învețe acest stil, într-o perioadă în care în România nu existau instructori certificați. Fondatoarea școlii a transformat autoeducația în pedagogie, devenind ulterior și singurul arbitru român recunoscut oficial la nivel internațional.

"În primii mei trei ani de carieră de dans nu am avut profesor stabilit în România și aveam parte de instructaj foarte, foarte rar, motiv pentru care am decis să ofer următoarelor generații oportunitatea de a avea profesor", a explicat profesoara de dans Mara Cernat.

Dincolo de estetică, acest dans impune o disciplină fizică dură. Postura trebuie să fie impecabilă, iar ritmul dictat de picioare este unul... matematic.

Elev: Dansez cam de trei ani, aproape patru. [...] M-am apucat prima dată de la 10 ani.

Reporter: E greu să înveți un dans irlandez?

Elev: Unul nou, da, cu cât nivelul e mai mare, cu atât e mai greu de învățat.

"Pentru mine a fost foarte greu să încep. [...] Și atunci cred că este un proces constant să mă adaptez, să cresc eu ca persoană și ca dansator", a explicat Eva Vânătoru.

Peste 4.000 de premii internaţionale

Efortul se traduce în cifre impresionante. Şcoala de dans a obţinut peste patru mii de premii internaționale. Dacă în 2022 doar doi dansatori români se calificau la Campionatul Mondial, în 2025 numărul lor a crescut la șase concurenți solo și o echipă întreagă.

"Avem în jur de 40 și ceva de cursanți în București, mai avem câțiva la Tulcea și, în egală măsură, școala noastră este mentor pentru unica școală de dans irlandez din Belgrad, din Serbia, și am preluat recent și trei școli din Ucraina", a mai spus Mara Cernat.

Cea mai mare împlinire a venit în 2023, când acești tineri au pus în scenă primul spectacol complet de dans irlandez cu muzică live din România.

"Titlul de campion regional este absolut un mare plus pentru școala noastră. […] Suntem foarte, foarte mulțumiți de fiecare copil care reușește să își promoveze câte un dans", a mai spus profesoara de dans irlandez.

Anul acesta, tinerii vor participa la turneul Lord of the Dance din Bucureşti. Spectacolul este o poveste captivantă despre bine și rău, triumf și sacrificiu şi totodată o inspiraţie pentru dansatori.

