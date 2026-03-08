Antena Meniu Search
x

Curs valutar

F1: Dublă Mercedes la Grand Prix-ul Australiei, în prima cursă a sezonului. Russell, câştigător la Melbourne

După ce a plecat din pole position, britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2026 din Formula 1.

de Daniela Ciucă

la 08.03.2026 , 08:32
F1: Dublă Mercedes la Grand Prix-ul Australiei, în prima cursă a sezonului. Russell, câştigător la Melbourne F1: Dublă Mercedes la Grand Prix-ul Australiei, în prima cursă a sezonului. Russell, câştigător la Melbourne

Pe locul doi s-a clasat italianul Kimi Antonelli (Mercedes), scrie News.ro.

Charles Leclerc completează podiumul cu Ferrari-ul său, în faţa lui Lewis Hamilton, Lando Norris (McLaren) şi Max Verstappen (Red Bull), care a urcat de pe locul 20.

Gabriel Bortoleto, care a terminat pe locul 9, a oferit primele puncte pentru Audi în prima cursă a echipei germane, după ce i-a depăşit pe cei doi francezi Pierre Gasly (Alpine) şi Esteban Ocon (Haas). După o luptă frumoasă între cei doi, primul i-a oferit punctul pentru locul 10 echipei Alpine, salvând astfel primul său weekend de curse.

Articolul continuă după reclamă

În schimb, nu a fost niciun miracol pentru Aston Martin, care a sosit cu o serie de probleme mecanice, iar AMR26-urile lui Fernando Alonso şi Lance Stroll nu au terminat cursa, aşa cum era de aşteptat.

Daniela Ciucă Like
f1 formula 1 george russell
Înapoi la Homepage
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat
Blocat în Dubai cu fiica de 1 an şi 5 luni, un cuplu de la Insula Iubirii a revenit în Bucureşti: Ne-au sunat aseară de la Consulat
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Sport » F1: Dublă Mercedes la Grand Prix-ul Australiei, în prima cursă a sezonului. Russell, câştigător la Melbourne