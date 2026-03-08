F1: Dublă Mercedes la Grand Prix-ul Australiei, în prima cursă a sezonului. Russell, câştigător la Melbourne

După ce a plecat din pole position, britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2026 din Formula 1.

Pe locul doi s-a clasat italianul Kimi Antonelli (Mercedes), scrie News.ro.

Charles Leclerc completează podiumul cu Ferrari-ul său, în faţa lui Lewis Hamilton, Lando Norris (McLaren) şi Max Verstappen (Red Bull), care a urcat de pe locul 20.

Gabriel Bortoleto, care a terminat pe locul 9, a oferit primele puncte pentru Audi în prima cursă a echipei germane, după ce i-a depăşit pe cei doi francezi Pierre Gasly (Alpine) şi Esteban Ocon (Haas). După o luptă frumoasă între cei doi, primul i-a oferit punctul pentru locul 10 echipei Alpine, salvând astfel primul său weekend de curse.

În schimb, nu a fost niciun miracol pentru Aston Martin, care a sosit cu o serie de probleme mecanice, iar AMR26-urile lui Fernando Alonso şi Lance Stroll nu au terminat cursa, aşa cum era de aşteptat.

