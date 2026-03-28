Războiul din Orientul Mijlociu intră sâmbătă în a doua lună fără să dea niciun semn de calmare, Israelul şi Iranul continuând să se bombardeze reciproc, iar Statele Unite afirmând, la rândul lor, că obiectivele lor vor fi atinse în următoarele două săptămâni. Preşedintele SUA, Donald Trump, este probabil să escaladeze conflictul cu Iranul, ceea ce ar putea genera o situaţie de stagflaţie similară celei din anii 1970 dacă planurile nu evoluează favorabil, a declarat economistul şi investitorul Nouriel Roubini, citat de CNBC. Cel puţin 12 militari americani au fost răniţi în urma unui atac iranian asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită, a declarat un oficial american pentru CNN. 

de Redactia Observator

la 28.03.2026 09:40
28.03.2026, 10:56

Atac cu drone asupra aeroportului din Kuweit, pagube importante

Aeroportul internaţional din Kuweit a fost vizat de un atac cu drone, care a provocat pagube importante, au anunţat sâmbătă autorităţile, relatează AFP şi Reuters. Potrivit purtătorului de cuvânt pentru aviaţia civilă, citat de agenţia de ştiri oficială a ţării, atacul nu s-a soldat cu victime, dar sistemul radar a fost puternic avariat.

Tot sâmbătă, a fost auzită o explozie în împrejurimile aeroportului internaţional din Erbil, capitala Kurdistanului autonom din nordul Irakului, unde sunt cantonaţi consilierii americani ai coaliţiei internaţionale anti-jihadiste, informează AFP citând un jurnalist de la faţa locului.

28.03.2026, 10:33

Israelul a lansat noi atacturi asupra Libanului

Israelul a efectuat sâmbătă atacuri aeriene în zori asupra mai multor orașe din sudul Libanului, a relatat presa de stat, în timp ce Hezbollah a anunțat atacuri asupra forțelor israeliene, inclusiv în Debel.

Agenția de știri națională din Liban a relatat „o serie de atacuri” ale Israelului, în zori asupra orașului Majdal Selm, „atacuri succesive” asupra orașelor Kafra, Hanniyeh, Touline și Adloun și mai multe atacuri israeliene asupra Nabatiyeh, care au lovit „clădiri rezidențiale și comerciale și o stație de alimentare cu combustibil”, potrivit The Guardian.

28.03.2026, 09:38

Iranul anunţă un nou atac asupra centralei sale nucleare de la Bushehr, potrivit AIEA

Iranul a denunţat un nou atac asupra centralei sale nucleare de la Bushehr (sud), al treilea în zece zile, a anunţat sâmbătă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează AFP. "Nicio pagubă asupra reactorului activ şi nicio emisie de radiaţie nu au fost semnalate, iar condiţiile centralei sunt normale", a postat AIEA pe platforma X citând responsabili iranieni.

Potrivit agenţiei iraniene Fars, lovitura a avut loc vineri, la ora 23:40 (21:10 GMT). Singura centrală nucleară operaţională din Iran, unitatea de la Bushehr a fost deja atacată pe 17 şi 24 martie, fără a se raporta pagube.

28.03.2026, 09:34

Un mort şi mai mulţi răniţi în Tel Aviv, în urma unor tiruri cu rachete din Iran

Un bărbat a fost ucis şi doi răniţi vineri seară la Tel Aviv, în Israel, potrivit serviciilor de salvare, după ce armata israeliană a anunţat tiruri cu rachete din Iran, relatează AFP. Potrivit Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii, un bărbat de 52 de ani a fost ucis şi doi bărbaţi de 65 şi 50 de ani au fost răniţi la Tel Aviv, şi alte două persoane de 37 şi 21 de ani la Kuseife, în sudul ţării, de bucăţi de şrapnel.

Şeful comandamentului intern al armatei israeliene, Miki David, a declarat într-o înregistrare video publicată pe reţelele sociale că un apartament dintr-un "imobil rezidenţial" din centrul Israelul a fost lovit de o rachetă cu muniţie cu fragmentaţie, care a provocat "distrugeri considerabile".

28.03.2026, 09:29

Iranul va permite tranzitul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul acceptă să lase ajutorul umanitar să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce conflictul din regiune continuă. Iranul a anunțat că va deschide un culoar pentru transportul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz, din cauza situației extrem de tensionate care se desfășoară în zonă, notează Euronews. Decizia a venit la scurt timp după apariția informațiilor despre atacurile asupra unor instalații nucleare iraniene, revendicate de Israel.

Ambasadorul Iranului la ONU, Ali Bahreini, a declarat că autoritățile de la Teheran au acceptat solicitarea Națiunilor Unite pentru a permite circulația ajutoarelor și a produselor agricole prin această rută. Inițiativa aceasta ar putea reprezenta primul progres important după o lună de blocaje în transportul maritim din zonă. "Această măsură reflectă angajamentul continuu al Iranului de a sprijini eforturile umanitare și de a se asigura că ajutorul esențial ajunge fără întârziere la cei care au nevoie de el", a declarat Ali Bahreini într-o postare pe X.

28.03.2026, 09:28

Un maior din armata israeliană, acuzat că a folosit informaţii clasificate pentru a paria pe Polymarket

Un rezervist al Forţelor Aeriene israeliene este suspectat că a folosit informaţii clasificate pentru a plasa pariuri pe platforma de predicţii Polymarket, legate de începutul şi de sfârşitul războiul Israelului cu Iranul de anul trecut, a dezvăluit joi un tribunal din Tel Aviv.

Potrivit timesofisrael.com, Inculpatul, care a avut gradul de maior în Forţele Aeriene, a fost pus sub acuzare luna trecută, alături de un presupus complice civil, pentru infracţiuni grave de securitate, precum şi pentru luare de mită şi obstrucţionarea justiţiei. Cei doi sunt suspectaţi că au pariat pe momentul loviturilor iniţiale ale Israelului, care au declanşat războiul de 12 zile din iunie 2025.

Autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre identitatea suspecţilor sau natura pariurilor, întrucât cazul a fost iniţial supus unei interdicţii de publicare impuse de instanţă. Aceasta a fost parţial ridicată joi seară, în urma unei solicitări din partea mai multor publicaţii. Detaliile cazului pot fi acum făcute publice, însă numele inculpaţilor rămân confidenţiale.

28.03.2026, 09:02

Israel bănuieşte că Trump comunică direct cu Iranul: "Acest trio conduce acum spectacolul"

Pe măsură ce războiul cu Iranul intră în a cincea săptămână, apar tot mai multe indicii că acesta se apropie de sfârșit, cel puțin în forma sa actuală. Deși nimeni din Casa Albă nu pare să știe cu siguranță exact ce va urma sau când, așa cum a declarat un asociat politic al prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru Al-Monitor, o analiză sobră a evoluțiilor din ultimele zile întărește această concluzie. (DETALII AICI)

28.03.2026, 07:42

"Trebuie să redeschidem strâmtoarea Trump… pardon, Ormuz", afirmă Donald Trump într-un discurs la Miami

Donald Trump a făcut o greşeală de exprimare intenţionată în timp ce se referea la situaţia din Orientul Mijlociu, în timpul unui discurs ţinut la Miami (Florida). Preşedintele american a spus că ar trebui să "redeschidem strâmtoarea Trump", înainte de a lăsa să se aşterne o scurtă clipă de tăcere. "Scuze, Ormuz", s-a corectat el cu un zâmbet complice.

Şeful statului american şi-a asumat apoi gluma. "Fake news-urile (mass-media) vor spune că am spus din greşeală strâmtoarea Trump. Nu, nu există niciodată greşeli la mine. Spun ceea ce vreau să spun", a asigurat el, înainte de a face o referire asupra numelui Golfului Mexic.

28.03.2026, 07:15

Armata israeliană anunţă că a detectat lansarea unei rachete din Yemen

Armata israeliană a anunţat, sâmbătă, că a detectat lansarea unei rachete din Yemen, o premieră în acest război de o lună din Orientul Mijlociu, după ce rebelii houthi, susţinuţi de Teheran, au ameninţat că se vor alătura conflictului. Forţele israeliene au "identificat lansarea unei rachete din Yemen către teritoriul israelian, sistemele de apărare antiaeriană fiind în acţiune pentru a intercepta această ameninţare", a declarat armata pe Telegram.

Houthi sunt aliaţi cu Teheranul în cadrul a ceea ce Iranul a numit "axa rezistenţei", alături de Hezbollahul libanez, Hamasul palestinian şi grupurile armate irakiene pro-iraniene. "Suntem pregătiţi pentru o intervenţie militară directă în cazul unei noi alianţe cu Statele Unite şi Israel împotriva Iranului (...), al desfăşurării de operaţiuni ostile împotriva Iranului sau a oricărei ţări musulmane din Marea Roşie (...), şi în cazul continuării escaladării împotriva Republicii Islamice" din Iran, a declarat vineri purtătorul de cuvânt militar al rebelilor Houthi, Yahya Saree, într-un videoclip difuzat pe X.

28.03.2026, 06:39

Cele mai importante evenimente ale zilei precedente

Cele mai importante evenimente ale zilei precedente pot fi urmărite AICI.

 

28.03.2026, 06:38

Cel puţin 12 militari americani, răniţi în urma unui atac iranian asupra bazei aeriene din Arabia Saudită

Cel puţin 12 militari americani au fost răniţi în urma unui atac iranian asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită, a declarat un oficial american pentru CNN. Niciun militar nu a fost ucis. Cel puţin doi dintre răniţi au suferit răni provocate de şrapnel, considerate a nu pune viaţa în pericol, iar alţi câţiva militari au fost "afectaţi", deşi natura incidentului nu a fost clară imediat, a precizat un alt oficial american. De asemenea, un avion-cisternă de realimentare a fost avariat, a declarat prima sursă menţionată. 

28.03.2026, 06:37

Trump afirmă că Statele Unite ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie

Donald Trump a declarat, vineri, că Statele Unite ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie, reiterându-şi criticile la adresa Alianţei Atlantice, în cadrul unui forum de afaceri de la Miami, informează AFP. "Pur şi simplu nu au fost acolo", a declarat preşedintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului – care a rămas fără răspuns – de sprijin militar din partea aliaţilor săi pentru securizarea strâmtorii Ormuz. "Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, şi am fi fost mereu alături de ei, dar acum, având în vedere acţiunile lor, presupun că nu mai trebuie să fim, nu-i aşa?", a spus el.

28.03.2026, 06:36

Nouriel Roubini spune că Trump ar putea escalada războiul cu Iranul, riscând o stagflaţie ca în anii '70

Preşedintele SUA, Donald Trump, este probabil să escaladeze conflictul cu Iranul, ceea ce ar putea genera o situaţie de stagflaţie similară celei din anii 1970 dacă planurile nu evoluează favorabil, a declarat economistul şi investitorul Nouriel Roubini, citat de CNBC.

Vorbind pentru CNBC la Forumul Ambrosetti de la Cernobbio, în Italia, Roubini, cunoscut pentru faptul că a anticipat criza financiară globală din 2008, a respins ideea că Trump ar căuta cu disperare o modalitate de a pune capăt războiului, în ciuda optimismului recent de pe pieţele financiare privind o posibilă rezolvare a conflictului.

"Unii spun că sondajele lui sunt în scădere şi că îşi doreşte încheierea războiului pentru a evita efectele negative asupra economiei, creşterii, inflaţiei şi alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Dar, dacă ne gândim bine, prejudiciul a fost deja făcut. Dacă se ajunge la un armistiţiu în condiţii favorabile Iranului, el va părea un învins, credibilitatea lui va fi slăbită şi va pierde cu siguranţă alegerile", a spus Roubini.

28.03.2026, 06:34

Războiul din Orientul Mijlociu intră în a doua lună, iar Washingtonul speră să-l încheie în 2 săptămâni

Războiul din Orientul Mijlociu intră sâmbătă în a doua lună fără să dea niciun semn de calmare, Israelul şi Iranul continuând să se bombardeze reciproc, iar Statele Unite afirmând, la rândul lor, că obiectivele lor vor fi atinse în următoarele două săptămâni.

Un jurnalist AFP din Teheran a auzit zeci de explozii violente sâmbătă în zori şi a văzut coloane de fum negru ridicându-se din estul capitalei. Puţin mai târziu, la fel ca în nopţile precedente, armata israeliană a anunţat că „loveşte ţinte ale regimului” în oraş.

În Israel, cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte două rănite la Tel Aviv, potrivit serviciilor de urgenţă, la scurt timp după o alertă a armatei care semnala lansarea de rachete din Iran.

Redactia Observator
