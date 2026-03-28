Atac cu drone asupra aeroportului din Kuweit, pagube importante

Aeroportul internaţional din Kuweit a fost vizat de un atac cu drone, care a provocat pagube importante, au anunţat sâmbătă autorităţile, relatează AFP şi Reuters. Potrivit purtătorului de cuvânt pentru aviaţia civilă, citat de agenţia de ştiri oficială a ţării, atacul nu s-a soldat cu victime, dar sistemul radar a fost puternic avariat.

Tot sâmbătă, a fost auzită o explozie în împrejurimile aeroportului internaţional din Erbil, capitala Kurdistanului autonom din nordul Irakului, unde sunt cantonaţi consilierii americani ai coaliţiei internaţionale anti-jihadiste, informează AFP citând un jurnalist de la faţa locului.