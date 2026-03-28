Israel bănuieşte că Donald Trump comunică direct cu Iranul: "Acest trio conduce acum spectacolul"

Pe măsură ce războiul cu Iranul intră în a cincea săptămână, apar tot mai multe indicii că acesta se apropie de sfârșit, cel puțin în forma sa actuală. Deși nimeni din Casa Albă nu pare să știe cu siguranță exact ce va urma sau când, așa cum a declarat un asociat politic al prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru Al-Monitor, o analiză sobră a evoluțiilor din ultimele zile întărește această concluzie.

Întrebat despre stadiul războiului, un înalt oficial diplomatic israelian a declarat pentru Al-Monitor sub condiția anonimatului: "Poți la fel de bine să verifici pe Polymarket", referindu-se la site-ul de pariuri cu predicții. Comentariul său reflectă un sentiment omniprezent de jenă și frustrare față de eșecul atacurilor combinate americano-israeliene de a pune guvernul iranian în genunchi.

Cu toate acestea, ritmul și intensitatea crescute ale atacurilor israeliene asupra industriilor de apărare iraniene, cu accent pe depozitarea și producerea de rachete balistice, este un semn că Israelul încearcă să provoace cât mai multe daune posibil înainte ca președintele Donald Trump să ordone oprirea atacurilor.

Într-o indicație suplimentară a evaluărilor conform cărora regimul iranian nu este pe cale să se prăbușească, jurnaliștii și experții apropiați lui Netanyahu minimalizează așteptările inițiale pe care le-au ridicat, conform cărora războiul ar duce la prăbușirea guvernului mullahului. Această predicție a fost înlocuită ulterior cu declarații despre crearea condițiilor pentru prăbușirea acestuia la un moment dat în viitor.

Articolul continuă după reclamă

Contacte SUA-Iran?

Vorbind sub condiția anonimatului, un oficial de rang înalt din domeniul securității israeliene a declarat pentru Al-Monitor: "Identific semne că Trump a găsit un punct de contact cu rămășițele regimului iranian - un trio format din președintele parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, șeful comandamentului militar comun al Iranului, cunoscut sub numele de Khatam al-Anbiya, generalul-maior Ali Abdollahi și liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei, indiferent de starea în care se află."

Confuzia continuă în jurul amplorii rănilor suferite de Khamenei în atacul din 28 februarie care l-a ucis pe tatăl și predecesorul său, liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei. "Conform evaluării noastre", a declarat înaltul oficial israelian din domeniul securității, "acest trio conduce acum spectacolul, dar nu este capabil să ia deciziile cu adevărat dificile de tipul celor luate la vremea respectivă [1988] de fondatorul Republicii Islamice, Ayatollahul [Ruhollah] Khomeini, când a decis să pună capăt războiului cu Irakul prin declarația sa acum faimoasă, conform căreia a fost forțat să bea dintr-un potir otrăvit." Khomeini se referea la acceptarea Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate al ONU, care solicita încetarea tuturor operațiunilor de luptă din războiul Iran-Irak, care a durat opt ​​ani.

Înaltul oficial israelian din domeniul securității consideră că în prezent nu există nimeni în Iran care să fie capabil să urmeze exemplul lui Khomeini și care să aibă, de asemenea, sprijinul puternicului Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice. "Aceasta este probabil una dintre problemele cu care se confruntă acum Trump - că nu are pe nimeni care să-l poată ajuta să scoată SUA din acest război pe care l-a lansat."

A devenit din ce în ce mai evident că Netanyahu nu știa nimic dinainte despre intenția lui Trump de a pune capăt războiului. În urma relatărilor din presă de săptămâna trecută despre planul lui Trump, primul oficial american care l-a sunat și l-a anunțat a fost vicepreședintele JD Vance, care este oficial împotriva războiului. Apelul lui Vance din 23 martie a fost urmat trei zile mai târziu de unul din partea secretarului de stat Marco Rubio, considerat cel mai puternic aliat al Israelului în administrația Trump. Rubio a sunat abia după ce au apărut rapoarte conform cărora Trump a acceptat o cerere iraniană de a prelungi termenul limită al SUA pentru deschiderea Strâmtorii Hormuz de la cinci zile la 10, până pe 6 aprilie.

"Netanyahu continuă să primească vești proaste de la alții, nu de la Trump, iar numărul de apeluri de la Casa Albă la reședința prim-ministrului a scăzut în mod clar", a declarat înaltul oficial diplomatic israelian. "Trump a devenit, fără îndoială, mai puțin concentrat pe continuarea războiului. Își dă seama de daunele economice și politice pe care le provoacă, dar asta nu înseamnă că a luat o decizie finală de a-l opri."

Iranul într-o situație dificilă

"Iranienii s-au dovedit a fi un tigru de hârtie din punct de vedere militar", a spus înaltul oficial israelian de securitate. "Au puține reacții la puterea americană și la sofisticarea și capacitățile israeliene. Totuși, știu cum să citească harta și să conducă negocierile."

Oficialul a adăugat că iranienii recunosc că, în mijlocul amestecului de declarații, tweet-uri și retorică ale lui Trump, președintele este cu spatele la zid. "Dilema pentru iranieni acum este dacă să-l ajute pe Trump să coboare de pe calul său cel înalt sau să-l lase să se învârtă în vânt", a spus el.

Înaltul oficial israelian de securitate a remarcat în continuare că, deși iranienii par aproape de a declara ceea ce consideră o victorie, se pot afla totuși într-o situație dificilă.

"Vor defini drept o victorie istorică și eroică faptul că au supraviețuit atacurilor combinate ale Israelului și Statelor Unite și continuă să conducă Iranul și să scape de toate sancțiunile americane. Pe bună dreptate, din perspectiva lor", a spus înaltul oficial israelian de securitate. Cu toate acestea, estimează el, dacă vor să-l umilească pe Trump, s-ar putea trezi în fața faimoaselor porți ale iadului, cu care Trump continuă să amenințe, și s-ar putea să nu supraviețuiască.

Următoarele mișcări?

În acest moment, efortul de război eșuează. Americanii au promis că nu vor ataca infrastructura energetică iraniană în următoarele 10 zile, în timp ce Israelul atacă ținte iraniene, dar evită și deteriorarea infrastructurii importante. În același timp, Hezbollah continuă să atace Israelul din Liban, fără a se întrevedea un sfârșit. Noroiul războiului nu se usucă, pe măsură ce conflictul se apropie de pragul unei luni. În schimb, se transformă într-o mlaștină.

Unii experți militari israelieni consideră că o operațiune terestră de capturare a insulei strategice Kharg sau de spargere a blocadei iraniene asupra Strâmtorii Hormuz ar putea duce la un impas și mai grav și la un număr mare de victime. Având în vedere acest lucru, Israelul ar prefera să continue cu mai mult din același lucru - și anume, atacuri menite să slăbească guvernul până când acesta se prăbușește sau acceptă să îndeplinească cerințele israeliene și americane de a pune capăt programelor nucleare și de rachete balistice și de a opri finanțarea intermediarilor regionali.

Privind situația realist, marea speranță a Israelului este ca războiul să se încheie cu renunțarea Iranului la uraniul său puternic îmbogățit, reducând astfel considerabil perspectivele sale de a deveni o putere nucleară. Faptul că Trump nu este un om răbdător este, de asemenea, un factor.

"Orice alt rezultat, inclusiv acordurile de supraveghere și restricțiile privind uraniul, va fi parțial și ar putea duce la dezastru în viitor", a declarat înaltul oficial de securitate israelian. "Sperăm că președintele va înțelege acest lucru."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut plinul de când au crescut preţurile la combustibil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰