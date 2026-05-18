Cât ne costă războiul din Iran? Factura uriașă plătită de economia mondială

Războiul lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului a costat companiile din întreaga lume cel puțin 25 de miliarde de dolari, iar nota de plată continuă să crească, potrivit unei analize Reuters.

Cel puțin 279 de companii din întreaga lume au invocat războiul din Iran drept motivul principal pentru adoptarea unor măsuri defensive menite să limiteze impactul financiar, arată calculele Reuters. Printre acestea se numără majorări de prețuri și scăderea producției. Alte firme au suspendat plata dividendelor sau programele de răscumpărare a acțiunilor, au trimis angajați în șomaj tehnic, au introdus taxe suplimentare pentru combustibil sau au cerut ajutor de urgență de la guvern.

Costuri mari, întreruperi de aprovizionări și schimbări operaționale

Tulburările provocate de conflictul din Iran vin după o serie de evenimente globale care au dat peste cap mediul de afaceri în ultimii 6 ani, precum pandemia de COVID-19 și invadarea Ucrainei de către Rusia. Iar, în condițiile în care nu există semne clare că un acord pentru încheierea războiului ar fi iminent, așteptările pentru restul anului sunt temperate.

"Acest nivel al declinului din industrie este similar cu ceea ce am observat în timpul crizei financiare globale și chiar mai ridicat decât în alte perioade de recesiune", a explicat Marc Bitzer, directorul general al Whirlpool, după ce compania și-a redus la jumătate prognoza financiară pentru întregul an și a suspendat plata dividendelor.

Pe măsură ce ritmul de creștere economică încetinește, capacitatea companiilor de a majora prețurile va slăbi, iar costurile fixe vor deveni tot mai greu de acoperit, spun analiștii. Acest lucru amenință marjele de profit în al doilea trimestru și în perioada următoare. În același timp, majorările susținute ale prețurilor riscă să alimenteze inflația și să afecteze și mai mult încrederea consumatorilor, şi aşa una fragilă. "Consumatorii amână înlocuirea produselor și preferă să le repare", a mai declarat directorul general al Whirlpool.

Europa și Asia, cele mai afectate de creșterea prețului petrolului

Companii precum Procter & Gamble, Karex și Toyota au avertizat şi ele asupra impactului tot mai mare al conflictului, ajuns în a treia lună. Blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz a împins prețul petrolului la peste 100 de dolari barilul, cu mai bine de 50% peste nivelul de dinaintea războiului.

Totodată a dus la creșterea costurilor de transport, a afectat aprovizionarea cu materii prime și a blocat trasee comerciale esențiale pentru circulația mărfurilor. Au fost afectate livrările de îngrășăminte, heliu, aluminiu, polietilenă și alte materiale-cheie. O cincime dintre companiile analizate - care produc de la cosmetice, anvelope și detergenți până la servicii de croazieră și transport aerian - au suferit pierderi financiare provocate de război.

Majoritatea firmelor afectate sunt din Marea Britanie și Europa, unde costurile energiei erau deja ridicate, în timp ce aproape o treime provin din Asia, indiciu pentru dependența puternică a regiunii de petrolul și combustibilii din Orientul Mijlociu.

Impact similar cu cel al tarifelor lui Donald Trump

Reuters a trasat o paralelă între costurile provocate de războiul din Iran și tarifele vamale impuse în 2025 de președintele american Donald Trump. Până în octombrie anul trecut, sute de companii raportaseră costuri de peste 35 de miliarde de dolari generate de aceste taxe vamale.

Printre cele mai afectate de războiul din Iran sunt companiile aeriene, cu aproape 15 miliarde de dolari, în condițiile în care prețul combustibilului pentru avioane aproape s-a dublat. Pe măsură ce blocajul continuă, tot mai multe companii din alte industrii trag semnale de alarmă. Toyota a avertizat asupra unui impact de 4,3 miliarde de dolari, în timp ce Procter & Gamble estimează că profitul său net, rămas după plata taxelor, va fi afectat negativ cu aproximativ 1 miliard de dolari.

McDonald's a declarat la începutul acestei luni că se așteaptă la o inflație mai ridicată pe termen lung din cauza perturbărilor din lanțurile de aprovizionare, un tip de avertisment întâlnit până acum mai ales în rândul companiilor din sectorul industrial. Creșterea prețurilor la combustibil afectează în special consumatorii cu venituri mici şi este principala problemă pe care o vedem acum, a explicat CEO-ul McDonald's, Chris Kempczinski.

Ce companii au anunţat că vor majora preţurile

Aproape 40 de companii din industria prelucrătoare, chimică și a materialelor au anunțat că vor majora prețurile din cauza dependenței de aprovizionarea cu produse petroliere din Orientul Mijlociu. Directorul financiar al Newell Brands, Mark Erceg, a declarat la începutul lunii că de fiecare dată când petrolul crește cu 5 dolari se adaugă aproximativ 5 milioane de dolari la costurile companiei.

Producătorul german de anvelope Continental estimează un impact de cel puțin 100 de milioane de euro începând din trimestrul al doilea, din cauza scumpirii materiilor prime. CEO-ul Roland Welzbacher a spus la începutul lunii că efectele vor apărea pe hărtie în trei-patru luni. "Probabil ne va lovi spre finalul trimestrului doi, iar apoi impactul se va resimți din plin în a doua jumătate a anului", a declarat el.

Companiile aeriene au raportat costuri suplimentare de 15 miliarde de dolari pentru combustibil, de trei ori mai mult decât producătorii auto și cei de bunuri de consum la un loc. Costul total pentru companii depășește 25 de miliarde de dolari.

Impactul nu se vede încă profit

Profiturile companiilor au rămas solide în primul trimestru, motiv pentru care bursele importante precum S&P 500 au continuat să atingă noi maxime, în ciuda prețurilor la energie şi a creşterii randamentelor la obligațiuni. Datele FactSet arată că, după 31 martie, estimările privind marjele de profit pentru trimestrul al doilea au fost reduse cu 0,38 puncte procentuale pentru companiile din sectorul industrial, listate pe S&P 500, cu 0,14 puncte pentru companiile din sectorul produselor neesențiale și cu 0,08 puncte pentru cele din sectorul produselor de larg consum.

Analiștii Goldman Sachs spun că firmele europene listate la bursa STOXX Europe 600 vor începe să resimtă presiuni asupra marjelor din trimestrul al doilea, pe măsură ce devine tot mai greu să transfere costurile suplimentare către consumatori. Sectoarele orientate către consumatori, precum cele auto, telecom și produse de uz casnic, înregistrează şi ele revizuiri negative ale prognozelor financiare, de peste 5% pentru următoarele 12 luni.

Georgiana Dulgheru

