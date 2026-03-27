Observator » Ştiri externe » Trump anunţă prelungirea ultimatumului după cea mai slabă zi pe bursa americană de la începutul războiului

Război în Iran, ziua 28. Președintele SUA, Donald Trump, a acceptat solicitarea Guvernului iranian și a decis să suspende pentru 10 zile atacarea unor centrale energetice. Liderul de la Washington afirmă că negocierile sunt în desfășurare și evoluează favorabil. În paralel, piețele reacționează. Anunţul liderului de la Casa Albă a venit după cea mai slabă zi pe bursa americană de la începutul războiului. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat vineri spre pragul de 110 dolari pe baril, revenind după scăderile anterioare, pe fondul scepticismului că SUA și Iran ar putea ajunge curând la un acord pentru încheierea războiului. Pentagonul analizează trimiterea a până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu, în timp ce Iranul ar mobiliza peste un milion de soldați ca reacție.

de Redactia Observator

la 27.03.2026 07:09
Trump prelungeşte până pe 6 aprilie ultimatumul pentru Iran. Petrolul, în scădere
27.03.2026, 11:18

Porturi din Kuweit, atacate cu drone și rachete

Autoritățile din Kuweit anunță noi atacuri asupra infrastructurii portuare, după ce două porturi au fost vizate în decurs de câteva ore, potrivit BBC.

Portul Mubarak Al-Kabeer a fost lovit într-un "dublu atac" cu drone și rachete de croazieră, iar anterior și portul comercial Shuwaikh fusese atacat cu drone.

Potrivit autorităților, au fost înregistrate pagube materiale, însă nu există victime. Procedurile de urgență au fost activate în porturi.

27.03.2026, 10:26

Petrolul se apropie iar de 110 dolari/baril

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat vineri spre pragul de 110 dolari pe baril, revenind după scăderile anterioare, pe fondul scepticismului că SUA și Iran ar putea ajunge curând la un acord pentru încheierea războiului, potrivit Trading Economics.

27.03.2026, 10:12

Reuters: Ministrul german de externe spune că sunt în pregătire discuții directe între SUA și Iran

Ministrul de externe al Germaniei, Johann Wadephul, a declarat că reprezentanți ai Statelor Unite și Iranului intenționează să se întâlnească pentru negocieri în Pakistan, potrivit Reuters.

Într-o intervenție la postul de radio Deutschlandfunk, Wadephul a precizat că au existat până acum „contacte indirecte” între cele două țări și că "au fost făcute pregătiri pentru o întâlnire directă", despre care crede că va avea loc "foarte curând în Pakistan".

27.03.2026, 09:43

Armata israeliană anunță că a lovit principalul sit de producție al Iranului pentru mine marine

Armata israeliană a transmis că a atacat "principala instalație" din Iran pentru producerea de rachete și mine marine, potrivit BBC.

Forțele de Apărare ale Israelului susțin că aviația a lovit un obiectiv din Yazd, în centrul Iranului, unde marina iraniană ar dezvolta majoritatea rachetelor și minelor sale marine.

Se crede că Iranul deține mii de mine marine, iar deși nu este clar dacă acestea au fost deja desfășurate, potențialul lor de a avaria nave comerciale a alimentat temerile privind siguranța și a contribuit la blocarea de facto a Strâmtorii Ormuz.

27.03.2026, 09:34

Putin le transmite oligarhilor să nu se bazeze pe profituri de durată din criza petrolului

Președintele rus Vladimir Putin consideră că actuala criză din Orientul Mijlociu ar putea fi rezolvată în următoarele 2-4 săptămâni, potrivit lui Alexander Șohin, șeful Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, care a invocat declarații făcute într-o întâlnire cu ușile închise.

Totodată, liderul de la Kremlin ar fi avertizat companiile să nu se aștepte la câștiguri pe termen lung generate de situație, sugerând că eventualele beneficii financiare vor fi de scurtă durată.

27.03.2026, 08:18

Trump se laudă că războiul merge mai bine decât plănuia

Într-o analiză a primelor 27 de zile de război, la Casa Albă, Donald Trump s-a lăudat că operaţiunea militară, programată să dureze între 4 şi 6 săptămâni merge mult mai bine decât plănuia.

27.03.2026, 08:02

Operațiuni de salvare în plină desfășurare la Teheran după atacurile nocturne

Echipele de salvare au intervenit pentru a căuta persoane prinse sub dărâmături și pentru a acorda ajutor răniților, în urma atacurilor nocturne asupra Teheranului, a anunțat vineri Societatea Semilunii Roșii din Iran, potrivit News.ro.

"O zonă rezidenţială din Teheran a fost vizată de un atac aerian, iar echipele operative ale Semilunii Roşii au fost trimise imediat la faţa locului şi au acordat ajutor cetăţenilor afectaţi", a transmis IRCS într-un comunicat.

Fotografiile de la faţa locului arată o clădire cu mai multe etaje grav avariată şi moloz pe străzi în zori, în timp ce echipele de intervenţie foloseau scări pentru a ajunge la etajele superioare.

IRCS a precizat că civili au rămas blocaţi sub dărâmături, iar imagini video arată salvatori urcând pe scările avariate ale unei clădiri în căutarea supravieţuitorilor, pe fundal fiind vizibilă o bicicletă de copil acoperită de praf.

Armata israeliană a declarat vineri că a lansat "un val amplu de lovituri" asupra Teheranului, vizând ceea ce a descris drept infrastructura regimului iranian.

IRCS afirmă că atacurile aeriene au avariat peste 87.000 de unităţi civile în întreaga ţară de la începutul războiului, pe 28 februarie, dintre care aproximativ 66.000 sunt clădiri rezidenţiale.

Loviturile israeliene şi americane asupra Iranului au ucis până acum cel puţin 1.492 de civili - inclusiv 221 de copii - şi 1.167 de militari, a anunţat joi agenţia Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, adăugând că alte sute de decese nu au fost încă înregistrate.

27.03.2026, 07:53

Moscova: Situația din Orientul Mijlociu se îndreaptă spre cel mai grav scenariu

Rusia apreciază că actuala escaladare indică scenariul cel mai pesimist, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru Vesti.

Oficialii de la Moscova insistă asupra necesității opririi conflictului și avertizează că soluțiile militare pot genera efecte majore la nivel global. În același timp, Rusia își exprimă speranța că negocierile menționate în spațiul public vor fi confirmate și vor contribui la reducerea tensiunilor.

27.03.2026, 07:45

Axios: SUA ar putea trimite 10.000 de militari în Orientul Mijlociu

Dacă administrația Donald Trump va decide să trimită trupe suplimentare, prezența militară americană de luptă din regiune ar crește considerabil, ceea ce indică faptul că pregătirile pentru o posibilă intervenție terestră în Iran sunt luate în serios, notează Axios.

Această posibilă desfășurare amplă de forțe este analizată în paralel cu declarațiile lui Trump privind negocierile în curs cu Iranul pentru încheierea conflictului. Totuși, autoritățile iraniene nu au acceptat până acum o întâlnire la nivel înalt și privesc cu rezervă inițiativa diplomatică a Washingtonului, suspectând că ar putea ascunde alte intenții.

Oficialul american din domeniul apărării se aşteaptă ca o decizie să fie luată săptămâna viitoare şi a precizat că trupele vor proveni din alte unităţi de luptă decât cele deja trimise în regiune.  Pentagonul elaborează opţiuni militare pentru o "lovitură finală" în Iran, care ar putea include utilizarea forţelor terestre şi o campanie masivă de bombardamente.

Preşedintele american nu a luat încă o decizie privind aplicarea acestor scenarii, dar sursele Axios afirmă că acesta este pregătit să escaladeze situaţia dacă negocierile cu Iranul nu vor produce rezultate concrete în curând.

27.03.2026, 07:35

Armata israeliană se îndoiește de prăbușirea regimului iranian în viitorul apropiat

Armata israeliană este din ce în ce mai sceptică în legătură cu posibilitatea unei schimbări de regim în Iran în următoarele săptămâni, punând la îndoială unul dintre principalele obiective de război ale prim-ministrului Benjamin Netanyahu, în contextul în care republica islamică își demonstrează capacitatea de a suporta bombardamente intense, potrivit Financial Times.

Două persoane familiarizate cu situația au declarat că opinia predominantă în cadrul serviciilor de informații militare este că războiul nu a creat condițiile pentru înlăturarea regimului islamic în viitorul apropiat.

Unul dintre ei, care este familiarizat cu informările de la direcția de informații Aman a Forțelor de Apărare din Israel, a declarat că se pare că această campanie aeriană nu a erodat încă în mod semnificativ puterea regimului iranian de când SUA și Israelul au lansat războiul pe 28 februarie.

Ambele persoane au vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie evoluția gândirii în cadrul IDF , mai degrabă decât pentru a face o evaluare oficială.

"Regimul a fost slăbit, dar nu am văzut dezertări sau fisuri... sau vreun indiciu real al unei pierderi a controlului", a declarat Raz Zimmt, fost specialist în Iran la Aman, acum la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv. "Acest lucru demonstrează rezistența unui sistem care a fost construit timp de 47 de ani pentru a supraviețui."

27.03.2026, 07:33

Republicanii critică lipsa de transparență a Casei Albe privind războiul din Iran

Mai mulți republicani din Congresul SUA își exprimă îngrijorarea față de modul în care administrația Donald Trump gestionează conflictul cu Iranul, reclamând lipsa unor informații clare despre obiectivele și costurile operațiunii. Congresmanii spun că nu au primit răspunsuri privind posibila implicare a trupelor terestre și critică lipsa de transparență a Pentagonului, potrivit Agrepres.

Astfel, republicanul Mike Rogers, preşedintele Comitetului pentru Forţe Armate, a afirmat că responsabilii guvernamentali nu au furnizat detalii de bază despre amploarea şi direcţia campaniei militare, relatează EFE.

"Vrem să ştim mai multe despre ce se întâmplă", a declarat Rogers în faţa presei, iritat. "Pur şi simplu nu primim destule răspunsuri", a adăugat el. Senatorii republicani Mitch McConnell, Jerry Moran şi Lisa Murkowski au dat declaraţii similare despre lipsa informaţiilor.

27.03.2026, 07:25

Petrolul Brent coboară sub 107 dolari/baril după amânarea acordată Iranului de Trump

Cotațiile petrolului au scăzut vineri, iar Brent a coborât sub 107 dolari pe baril, după ce președintele SUA, Donald Trump, a prelungit cu 10 zile termenul dat Iranului pentru a ajunge la un acord și a evita noi atacuri, potrivit Trading Economics.

27.03.2026, 07:21

Trump prelungește ultimatumul dat Iranului până pe 6 aprilie

Președintele SUA, Donald Trump, a decis să suspende pentru 10 zile atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran și să prelungească ultimatumul până pe 6 aprilie, la solicitarea Teheranului.

Anunţul a fost făcut la 11 minute după închiderea celei mai proaste zile de la începutul conflictului din Golf, în care acțiunile americane au pierdut pe medie (S&P 500) -1,7%, potrivit Financial Times.

