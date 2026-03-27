Operațiuni de salvare în plină desfășurare la Teheran după atacurile nocturne

Echipele de salvare au intervenit pentru a căuta persoane prinse sub dărâmături și pentru a acorda ajutor răniților, în urma atacurilor nocturne asupra Teheranului, a anunțat vineri Societatea Semilunii Roșii din Iran, potrivit News.ro.

"O zonă rezidenţială din Teheran a fost vizată de un atac aerian, iar echipele operative ale Semilunii Roşii au fost trimise imediat la faţa locului şi au acordat ajutor cetăţenilor afectaţi", a transmis IRCS într-un comunicat.

Fotografiile de la faţa locului arată o clădire cu mai multe etaje grav avariată şi moloz pe străzi în zori, în timp ce echipele de intervenţie foloseau scări pentru a ajunge la etajele superioare.

IRCS a precizat că civili au rămas blocaţi sub dărâmături, iar imagini video arată salvatori urcând pe scările avariate ale unei clădiri în căutarea supravieţuitorilor, pe fundal fiind vizibilă o bicicletă de copil acoperită de praf.

Armata israeliană a declarat vineri că a lansat "un val amplu de lovituri" asupra Teheranului, vizând ceea ce a descris drept infrastructura regimului iranian.

IRCS afirmă că atacurile aeriene au avariat peste 87.000 de unităţi civile în întreaga ţară de la începutul războiului, pe 28 februarie, dintre care aproximativ 66.000 sunt clădiri rezidenţiale.

Loviturile israeliene şi americane asupra Iranului au ucis până acum cel puţin 1.492 de civili - inclusiv 221 de copii - şi 1.167 de militari, a anunţat joi agenţia Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, adăugând că alte sute de decese nu au fost încă înregistrate.