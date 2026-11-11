Spania a paralizat, după ce 4 milioane de oameni au intrat în grevă generală. Este prima manifestaţie de o asemenea amploare din ultimii 14 ani, iar organizatorii cer măsuri radicale pentru a combate criza locuinţelor şi costul ridicat al vieţii. Pe bulevardele din marile oraşe, protestatarii s-au ciocnit cu forţele de ordine, iar mai mulţi oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sunt imaginile violenţelor din inima Madridului. Jandarmii au pus la pământ şi au reţinuţi mai mulţi protestatari, pentru a elibera bulevardul Gran Via, un punct comercial important din capitala spaniolă. Cel puţin 13 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma ciocnirilor cu forţele de ordine.

Pe o vreme furtunoasă, autorităţile spun că peste 15.000 de oameni au ieşit în stradă în Madrid. Peste 50.000 de oameni au ieşit în stradă şi în Bilbao. Cele mai mari sindicate din Spania şi cele din Ţara Bascilor au blocat accesul pe stadionul San Mames.

Haos în Spania după declanșarea grevei generale

Sub sloganul „Salarii, locuinţe, preţuri“, astăzi, toată Spania a stat în loc, după ce 4 milioane de oameni au intrat în grevă generală. Este prima manifestaţie de o asemenea amploare organizată în ultimii 14 ani, iar la baza ei stau costul ridicat al vieţii şi criza locuinţelor. Spania are un deficit de 750 de mii de case, care se preconizează că va ajunge la peste un milion în următorii 2 ani.

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"Trebuie să-i expropriem pe speculanți. Trăim într-un sistem în care proprietatea este distribuită în mod inechitabil. Trebuie să schimbăm această situație din rădăcini, expropriindu-i pe cei care fac speculă cu locuințele. În al doilea rând, trebuie să interzicem obținerea de profit din chirii. Nimeni nu ar trebui să trăiască din furtul salariilor noastre prin chirii, ipoteci sau dobânzi", a declarat Karla Pisano.

"Cred că este necesar pentru această țară, deoarece, în numele tuturor muncitorilor, trebuie să ne exprimăm nemulțumirea față de acest guvern, în special față de Comunitatea Madridului, iar acest lucru este necesar și ar trebui făcut mai des", spune pe persoană.

Efectele grevei au fost resimţite mai ales în transportul public. 5 la sută din zborurile programate au fost anulate, iar gara centrală din Barcelona a fost pe jumătate goală, după ce mai multe curse au fost anulate sau au avut întârzieri de zeci de minute.

"Uneori, autoritățile trebuie să simtă presiunea din partea cetățenilor pentru a putea lua măsuri. Dacă nu se iau măsuri radicale, cum ar fi o grevă generală, autoritățile vor continua să acționeze așa cum consideră de cuviință", spune un spaniol.

Inclusiv mai multe şcoli şi universităţi s-au închis sau funcţionează la capacitate minimă. La Madrid, profesorii sunt în grevă de mai bine de o lună, pentru a cere condiţii de muncă mai bune.