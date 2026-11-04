Reacţia liderilor mondiali după ce partidul lui Trump a pierdut controlul Congresului SUA

Apar primele reacţii internaţionale după ce "bluenami" a măturat ambele camere ale Congresului american. China a transmis că scrutinul din care democraţii ies câştigători este o chestiune internă a Statelor Unite și că vrea să continue cooperarea cu Washingtonul, în timp ce Germania avertizează că rezultatul va schimba echilibrul politic din SUA, dar nu va limita puterile lui Donald Trump în politica externă.

"America a ales schimbarea", a notat coordonatorul guvernului german pentru relaţiile transatlantice, Metin Hakverdi, parlamentar din partea Partidului Social-Democrat (centru-stânga).

Acesta a menţionat că rezultatele alegerilor demonstrează cât de rapid se poate schimba echilibrul puterii politice, chiar şi în fiefurile republicane considerate în mod tradiţional sigure, şi a îndemnat guvernul german să menţină legături strânse atât cu partidele politice americane, cât şi cu o gamă largă de grupuri din societatea americană. "În mod special, nu trebuie să ne limităm contactele la o singură tabără politică", a subliniat el.

Responsabilul german a insistat de asemenea pe necesitatea ca Germania să îşi consolideze în continuare capacităţile de apărare şi competitivitatea economică. "Nu trebuie să ne facem securitatea şi succesul economic dependente de rezultatele alegerilor din SUA", a punctat el.

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Pistorius i-a felicitat pe democraţi pentru o victorie istorică

La rândul său, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, i-a felicitat miercuri pe democraţii americani pentru o "victorie istorică" în Congres, subliniind totodată că administraţia SUA va rămâne aceeaşi, iar Berlinul va continua să coopereze cu încredere cu aceasta.

Şi în Franţa, ministrul finanţelor, Roland Lescure, a amintit miercuri că preşedintele Donald Trump rămâne cel care decide în chestiunile de politică externă, în urma înfrângerilor suferite de Partidul Republican în alegeri, menţionând totodată că acesta este imprevizibil.

"Fie decide să se ridice deasupra disputelor - recunoscând că sunt necesare schimbări, în special în ceea ce priveşte preţurile la benzină, care îi afectează direct pe oameni - , şi, aş adăuga, îşi temperează implicarea pe plan internaţional, fie nu face acest lucru", a spus Lescure într-un interviu acordat postului de televiziune francez BFM, adăugând că "este un aspect pe care va trebui să-l urmărim cu atenţie în zilele următoare".

China vrea să lucreze în continuare cu SUA

"Alegerile de la jumătatea mandatului constituie o chestiune internă a Statelor Unite", a spus Mao Ning, purtătoare de cuvânt a MAE chinez, într-o conferință de presă.

"China este dispusă să continue să lucreze cu Statele Unite în scopul apărării și al aplicării consensului important degajat de cei doi șefi de stat, al consolidării comunicării și al gestionării divergențelor în mod corespunzător", a declarat reprezentanta Beijingului.

Președinții Donald Trump și Xi Jinping s-au întâlnit în acest an la Beijing și Washington. Cei doi lideri urmează să se întâlnească din nou la jumătatea lunii noiembrie, la Shenzhen, cu ocazia Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Democrații au obținut marți majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, înregistrând victorii de amploare care au pătruns adânc în fiefurile republicane, în timp ce zeci de milioane de alegători i-au transmis o critică usturătoare președintelui Donald Trump.

Amploarea și întinderea "valului democrat" au început să devină tot mai clare; partidul a obținut victorii în state considerate mult timp inaccesibile, inclusiv în bastioane conservatoare precum Carolina de Sud, Texas și Iowa.

Acest val democrat a scos în evidență frustrarea profundă a alegătorilor față de modul în care administrația Trump a gestionat economia, dar și față de decizia de a declanșa un război împotriva Iranului în luna februarie - o mișcare urmată de o creștere bruscă a prețului carburanților. În numeroase sondaje, alegătorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costul vieții și furia față de modul în care Donald Trump a abordat această problemă.