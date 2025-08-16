Reacţia liderul europeni după summit-ul Trump - Putin: "Trebuie să intensificăm presiunea pe Rusia"

Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina, relatează Reuters, citată de news.ro.

Ministrul de Externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a declarat că Putin a reiterat "argumente cunoscute", inclusiv referiri la aşa-numitele "cauze profunde" ale războiului, pe care Rusia le foloseşte drept justificare pentru invadarea ilegală a Ucrainei. "Trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia şi chiar să o intensificăm, pentru a-i transmite clar că trebuie să plătească preţul. (…) Nu cred că summitul va avea efect imediat pe câmpul de luptă, pentru că nu s-a văzut nicio schimbare în poziţia Rusiei", a spus oficialul norvegian.

Reacţia Ungariei a fost diferită

Ministrul Apărării din Cehia, Jana Cernochova, a scris pe platforma X că întâlnirea "nu a adus niciun progres fundamental spre încheierea războiului din Ucraina, dar a confirmat că Putin nu caută pacea, ci oportunitatea de a slăbi unitatea Occidentului şi de a-şi răspândi propaganda".

Ea a subliniat că este esenţial ca statele occidentale să rămână unite şi să sprijine Ucraina, astfel încât un eventual acord de pace să nu fie dictat exclusiv de Moscova. Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjarto, a avut o abordare diferită, afirmând că "lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la cel mai înalt nivel între SUA şi Rusia".

Oficialul ungar a subliniat că războiul "nu va fi încheiat pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor" şi a reiterat poziţia Budapestei că pacea poate fi obţinută doar prin diplomaţie şi dialog, spre deosebire de "politicienii pro-război de la Bruxelles".

