Un băiat de 13 ani a înotat patru ore în apele reci şi agitate pentru a-şi salva mama şi cei doi fraţi mai mici care fuseseră luaţi de valuri, în largul coastei Australiei de Vest, relatează AP.

Un băiat de 13 ani din Australia de Vest a fost declarat erou după ce a înotat ore întregi prin ape agitate pentru a cere ajutor, după ce el, mama lui și frații săi au fost duși de curenți în larg.

Austin Appelbee, mama sa Joanne, fratele său de 12 ani, Beau, și sora lui de opt ani, Grace, se distrau cu un caiac gonflabil și plăci de paddleboard pe o plajă din apropierea localității Quindalup, la circa 250 de kilometri sud de Perth. Însă condițiile meteo s-au schimbat brusc, iar o creștere neașteptată a vântului i-a împins în larg.

Băiatul de 13 ani, dovadă imensă de curaj

La un moment dat, familia s-a aflat la aproximativ patru kilometri de țărm, având doar veste de salvare și nicio metodă de comunicare. Disperată, Joanne i-a cerut fiului ei să înoate până la mal și să ceară ajutor. După ce a ajuns la țărm, Austin a mai fost nevoit să alerge alți doi kilometri până la un telefon. Adolescentul curajos spune că gândurile pozitive și anii de experiență în înot l-au ajutat să reziste valurilor până ce a ajuns pe uscat.

"Eram foarte epuizat, dar nu simțeam cât de obosit eram. Nu știu, mă gândeam la multe lucruri care... știi, se întâmplau în viața mea. La un moment dat mă gândeam la Thomas și prietenii lui (desenul animat Thomas Locomotiva), încercam să îmi umplu mintea cu cele mai fericite lucruri, ca să pot trece peste, nu cu cele rele, care m-ar fi distras și m-ar fi dus mai departe în larg. Și în tot acest timp valurile erau uriașe și nu aveam vestă de salvare", a povestit adolescentul.

Austin a spus că iniţial a plecat într-un caiac gonflabil şi purta o vestă de salvare, dar oceanul era agitat şi ambarcaţiunea lua prea multă apă, aşa că a abandonat-o. Apoi a aruncat vesta de salvare, deoarece îl împiedica să înoate. El a spus că a încercat să se concentreze pe gânduri pozitive.

"Oricum, am continuat să înot. Am făcut bras, am făcut liber, am făcut înot pe spate, pentru supraviețuire. Și apoi... am avut vesta de salvare și caiacul timp de patru ore, iar în următoarele patru ore am înotat fără vestă. Nu știu cum, dar la un moment dat, când înotam bras, puteam vedea sub apă, ceea ce înainte nu puteam. Doar continuam să înot, să înot… și până la urmă am ajuns la mal, am atins fundul plajei și am căzut jos. Apoi a trebuit să alerg încă doi kilometri ca să ajung la un telefon. Am fost învățat cum să-mi dau jos vesta de salvare în apă, ceea ce a fost foarte util. N-a fost nevoie să o fac, dar am învățat și cum să-mi dau jos hainele în apă și multe alte lucruri, da​", a povestit adolescentul.

Băiatul a reuşit să-şi salveze familia după ce a înotat ore bune până la ţărm

Familia plecase în aventură pe malul mării înainte de prânz, Austin a dat alarma la ora 18:00, iar un elicopter i-a zărit pe mama sa, Joanne Appelbee, în vârstă de 47 de ani, pe fratele său Beau, în vârstă de 12 ani, şi pe sora sa Grace, în vârstă de 8 ani, în jurul orei 20:30. Au plutit aproximativ 14 kilometri în larg, în apropiere de Quindalup, în statul Australia de Vest, şi au stat aproximativ 10 ore în apă.

"Acţiunile băiatului de 13 ani nu pot fi lăudate suficient – determinarea şi curajul său au salvat în cele din urmă vieţile mamei şi fraţilor săi", a declarat inspectorul de poliţie James Bradley.

Joanne Appelbee a declarat reporterilor că l-a trimis pe fiul ei cel mare să caute ajutor, deoarece nu putea să-şi lase toţi copiii blocaţi în ocean. "Una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau a fost să-i spun lui Austin: «Încearcă să ajungi la ţărm şi să ceri ajutor. Situaţia se poate agrava foarte repede»", a declarat mama pentru Australian Broadcasting Corp.

Ea a spus că la început era încrezătoare că el va ajunge la mal, dar a început să aibă îndoieli când soarele a început să apună şi ajutorul încă nu sosise.

"La început a fost: o să fim bine, Austin va reuși să se întoarcă, și cum îl vedeam în depărtare, înaintând în apa mai albastră și mai deschisă la culoare, am zis 'ah, e în regulă, o să reușească'. Pe măsură ce trecea timpul, m-am întrebat 'de ce nu a venit nimeni?'. Apoi m-am gândit 'sigur, hotelul va da alarma', pentru că nu predasem înapoi caiacele și plăcile de paddleboard, deci, chiar dacă ne-am fi depășit timpul cu 3 sau 4 ore, ar fi trebuit să vină cineva să ne caute.

Am rămas pozitivi, cântam şi glumeam şi... tratam situaţia ca pe un joc până când soarele a început să apună şi atunci valurile au devenit foarte mari”, a spus Joanne Appelbee.

Cu ajutorul unei bărci și al unui elicopter, echipele de salvare au localizat în cele din urmă restul familiei și i-au adus în siguranță la țărm.

"Am stat acolo, Beau mi-a spus, 10 ore. 10 ore am stat în larg și cred că cel puțin opt ore și jumătate au fost cele mai înfricoșătoare din viața noastră. Am reușit. Suntem în viață și asta e cel mai important.​ Am trei copii. Toţi trei au supravieţuit. Asta era tot ce conta", a spus ea.

