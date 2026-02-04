Rușii ar putea fi reprimiți în fotbal. Bucurie la Kremlin, furie la Kiev: Suferim un război total de patru ani

Ucrainenii critică planul şefului FIFA de a reintegra Rusia în fotbal. Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure la Kiev, dar bucurie la Kremlin.

Kremlinul a jubilat la îndemnul preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Fotbal, Gianni Infantino, de a ridica suspendarea Rusiei din competiţiile internaţionale, în timp ce Kievul a criticat declaraţia ca fiind "iresponsabilă".

Ruşii au fost suspendaţi din toate competiţiile internaţionale la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Deşi nu sunt semne clare că pacea este aproape, Comitetul Olimpic Internaţional a recomandat recent ca federaţiile sportive să permită echipelor ruseşti să participe la competiţii de juniori.

Întrebat dacă Rusia ar trebui să fie primită din nou în fotbalul mondial, Gianni Infantino a răspuns afirmativ. "Trebuie (să luăm în considerare acest lucru), asta e sigur", a spus el într-un interviu acordat Sky News. "Această excludere nu a adus nimic, ci doar a generat mai multă frustrare şi ură. Ar fi un lucru bun ca fetele şi băieţii ruşi să poată juca fotbal în alte părţi ale Europei"", a declarat Gianni Infantino. "Am văzut aceste declaraţii, le salutăm. Ar fi trebuit să ne gândim la asta cu mult timp în urmă", a răspuns marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Articolul continuă după reclamă

Federaţia rusă de fotbal, la rândul ei, a declarat că "susţine pe deplin" poziţia lui Infantino în timp ce Matvi Bidnîi, ministrul Sportului din Ucraina, l-a numit ''iresponsabil'' şi ''infantil'' pe Infantino. Iar Serhi Palkin, directorul general al clubului ucrainean Şahtior Doneţk, a declarat că se simte ''profund decepţionat''.

''Poziţia lui Gianni Infantino reprezintă o deconectare completă de la realitate şi sunt profund dezamăgit de aceasta. Suferim un război total de patru ani. Sute de mii de oameni au fost ucişi. Infrastructura civilă, sportivă şi energetică a fost distrusă. Este o încercare de a pretinde că războiul şi agresiunea nu există. Fotbalul nu poate exista în afara realităţii. Şi nu are dreptul să privească în altă parte în faţa răului'', a adăugat oficialul ucrainean.

''Ce te determină să faci aceste declaraţii chiar acum? De ce, după patru ani de război, nu a venit în Ucraina nici măcar o dată pentru a vedea cu ochii lui ce se întâmplă aici?", l-a întrebat Palkin pe Infantino. ''Să vină să vadă cum joacă copiii fotbal în Harkov, Zaporoje, Dnipro, Kiev şi Lvov - sub sirenele de raid aerian, lângă adăposturi antiaeriene, sub ameninţarea constantă a rachetelor şi dronelor'', a mai spus el.

În plus, el subliniază că doi dintre jucătorii săi au suferit drame personale în timpul războiului: Dmitro Riznik şi-a pierdut fratele şi Denis Tvardovski şi-a pierdut tatăl. ''Domnul Infantino ar trebui să ia în considerare faptul că, sprijinind revenirea Rusiei în competiţiile internaţionale, ar lua nu doar o decizie sportivă, ci şi una politică şi morală. Iar această decizie poartă o responsabilitate, inclusiv pentru complicitatea sa la reducerea la tăcere a crimelor de război şi a crimelor împotriva umanităţii comise de Rusia'', a conchis Palkin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰