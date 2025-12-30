Reacția lui Putin după presupusul atac la adresa lui: Va negocia doar cu americanii și își va înăspri poziția

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a anunţat marţi că Rusia nu abandonează negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, dar a precizat că va discuta de acum înainte doar cu americanii. Totodată, ca reacție la presupusul atac asupra reședinței lui Vladimir Putin, Kremlinul a amenințat că îşi va înăspri poziţia în negocieri, fără a spune şi cum anume. Peskov a calificat drept "nebunești" afirmațiile care pun la îndoială realitatea atacului asupra reședinței lui Putin.

Kremlinul a transmis marţi că-şi va înăspri poziţia în negocierile de pace cu Ucraina după ce Moscova a acuzat Kievul de un atac masiv cu drone asupra reşedinţei preşedintelui rus Vladimir Putin, dar nu a explicat cum anume va face acest lucru.

"Va fi o decizie a armatei noastre", a declarat Kremlinul, întrebat dacă Rusia va furniza dovezi privind atacul. După ce a calificat presupusul atac asupra reședinței lui Putin drept "terorist", Kremlinul a declarat că armata rusă știe "cum și când să răspundă", alimentând temerile privind o posibilă escaladare, relatează Reuters.

Kremlinul a amenințat că va purta negocieri doar cu SUA și că își va înăspri poziția

Rusia nu va părăsi negocierile, dar își va "înăspri poziția" și va discuta în principal doar cu americanii. "Poziţia de negociere se va schimba, se va înăspri", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică, fără a oferi detalii suplimentare. "Rusia nu părăsește procesul de negocieri. Rusia va continua procesul de dialog, în principal cu americanii", a spus Peskov.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins luni acuzaţiile Rusiei drept "o nouă rundă de minciuni" menite să justifice noi atacuri împotriva Ucrainei şi să prelungească războiul. Iar Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, a declarat marţi că Rusia "nu a furnizat nicio dovadă care să susțină această acuzație, deoarece un astfel de atac nu a avut loc".

Peskov a remarcat negarea de către Ucraina a atacului cu drone şi a spus că multe mass-media occidentale îi cântă în strună Kievului. "Această acţiune teroristă are ca scop colapsul procesului de negocieri. Consecinţa diplomatică va fi înăsprirea poziţiei de negociere a Federaţiei Ruse", a avertizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a adăugat că armata rusă va şti cum şi când să răspundă.

"Vedem că însuşi Zelenski încearcă să nege acest lucru, iar multe instituţii media occidentale, cântându-i în strună regimului de la Kiev, încep să răspândească ideea că acest lucru nu s-a întâmplat", a spus Peskov. "Aceasta este o afirmaţie complet nebună", a adăugat el.

Peskov a refuzat să spună unde se afla Putin în momentul presupusului atac

Peskov a refuzat să spună unde se afla Putin în momentul atacului, afirmând că, având în vedere evenimentele recente, astfel de detalii nu ar trebui să fie făcute publice.

Întrebat dacă Rusia are dovezi fizice ale atacului cu drone, el a spus că apărarea aeriană a doborât dronele şi că problema epavei este de competenţa Ministerului Apărării, dar nu a furnizat nicio probă a atacului.

Separat, Kremlinul a îndemnat marţi toate părţile să se abţină de la escaladarea tensiunilor legate de Iran, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul va sprijini un alt atac masiv asupra Republicii Islamice.

Flancat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, Trump a sugerat luni că Teheranul ar putea lucra la restabilirea programelor sale de armament după un atac american din iunie. Iranul neagă că are un program de arme nucleare.

"Am citit că îşi construiesc arme şi alte lucruri, iar dacă o fac, nu folosesc siturile pe care le-am distrus, ci posibil alte situri", a declarat Trump reporterilor în timpul unei conferinţe de presă. Moscova, care a cultivat legături mai strânse cu Teheranul de la începutul războiului său din Ucraina, a cerut detensionarea.

"Credem că este necesar să ne abţinem de la orice măsuri care ar putea escalada tensiunile în regiune şi credem că, în primul rând, dialogul cu Iranul este necesar", a declarat Peskov, reporterilor, care a adăugat că Rusia va continua să cultive legături strânse cu Iranul.

Forţe americane au atacat cele trei principale situri nucleare ale Iranului după ce s-au alăturat campaniei militare de 12 zile a Israelului împotriva Teheranului în iunie. Trump a declarat la momentul respectiv că atacurile au "anihilat" instalaţiile Iranului, deşi o evaluare americană a constatat ulterior că atacurile au avariat în mare parte doar unul dintre situri, Fordo.

Rusia şi Iranul au semnat un tratat de parteneriat strategic anul acesta. Occidentul a acuzat Teheranul că furnizează rachete şi drone pentru atacurile ruseşti asupra Ucrainei, lucru pe care Republica Islamică îl neagă.

