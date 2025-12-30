"Atacul" cu drone asupra reședinței lui Putin. Este Ucraina cu adevărat în spate? Explicația unui analist
Rusia a acuzat luni seară Kievul, fără a oferi nicio dovadă, că a încercat să atace cu drone o reședință a lui Vladimir Putin și a promis ca va răspunde la atac. Volodimir Zelenski a calificat această acuzație drept o "minciună" menită să pregătească noi atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și să "submineze" eforturile diplomatice dintre Ucraina și Statele Unite. Donald Trump a declarat că Putin l-a informat că ucrainenii au încercat să-i atace reședința din regiunea Novgorod: "Nu-mi place. Asta nu este bine. Este o perioadă delicată. Cu totul altceva e să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva. Am fost foarte furios din această cauză." Întrebat dacă există dovezi cu privire la atac, Trump a răspuns că "vom vedea". Potrivit analistului geopolitic Ulrich Bounat, este posibil ca Moscova să fi inventat complet această poveste.
Moscova acuză Ucraina că a vizat cu drone reședința "prezidențială" a lui Vladimir Putin, aflată la Valdai. Este o reședință ieșită din comun, foarte securizată și izolată, situată la peste 300 de kilometri sud de Sankt Petersburg, care aparține nu doar Federației Ruse, ci și, unor apropiaţi ai liderului de la Kremlin. Include un complex termal, lansatoare de rachete și o vilă secretă.
Moscova acuză Ucraina că ar fi vizat această locație cu 91 de drone, toate interceptate, potrivit rușilor. Rusia a avertizat imediat că își va "reexamina" poziția în negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina. Volodimir Zelenski respinge acuzațiile ca fiind "încă o minciună" și consideră că Moscova pregătește terenul pentru lovituri asupra capitalei ucrainene și clădirilor guvernamentale. El acuză Rusia că vrea să submineze eforturile diplomatice comune cu SUA.
"Armata noastră știe cum și când să răspundă", avertizează Kremlinul
"Va fi o decizie a armatei noastre", a declarat marți Kremlinul, întrebat dacă Rusia va furniza dovezi privind atacul. După ce a calificat presupusul atac asupra reședinței lui Putin drept "terorist", Kremlinul a declarat că armata rusă știe "cum și când să răspundă", alimentând temerile privind o posibilă escaladare, relatează Reuters.
Ucraina: Rusia nu a furnizat nicio dovadă
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a comentat marți, 30 decembrie, acuzațiile formulate de Moscova. Potrivit Reuters, el a declarat că Rusia "nu a furnizat nicio dovadă care să susțină această acuzație, deoarece un astfel de atac nu a avut loc".
Este Ucraina cu adevărat în spatele acestui "atac"?
Deocamdată, este imposibil de verificat dacă acuzațiile Rusiei sunt fondate. Cert este că Ucraina le neagă categoric. Potrivit analistului geopolitic Ulrich Bounat, este posibil ca Moscova să fi inventat complet această poveste. El a explicat pentru Le Parisien că ar fi "ciudat" ca Ucraina să vizeze reședința lui Putin, din cauza riscului de a se "pune rău" cu americanii și europenii, "care cel mai probabil nu vor să-l vadă eliminat pe liderul celei mai mari puteri nucleare".
Potrivit lui Bounat, cea mai probabilă variantă este că într-adevăr au fost doborâte drone deasupra regiunii ruse Novgorod, dar acestea nu vizau reședința de la Valdai. "La urma urmei, este pe ruta de zbor dinspre Ucraina către terminalele din apropiere de Sankt Petersburg", a explicat el, adăugând că "propaganda rusă se bazează adesea pe un element real, pe care îl transformă apoi într-o legendă".
Ce consecințe ar putea avea
Aceste acuzații riscă să compromită negocierile diplomatice intense care se desfășoară încă din noiembrie, menite să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace. Potrivit consilierului diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică de luni, că Rusia își va "reexamina" poziția în privința "unor acorduri încheiate anterior" și a soluțiilor discutate, în urma presupusului "atac terorist" lansat de Kiev.
Donald Trump spune că este "furios": "Nu e momentul potrivit"
La rândul său, Donald Trump a criticat din Florida acest presupus atac, spunând că este "foarte furios". Întrebat de jurnaliști înaintea unei întâlniri cu Benjamin Netanyahu, liderul american a declarat că "nu știe" dacă atacul a avut loc, dar că "a fost informat direct de Putin în acea dimineață" și că "nu este un moment potrivit pentru un asemenea atac".
"Știți cine mi-a spus despre asta? Președintele Putin, dis-de-dimineață. A spus că a fost atacat. Nu e bine", a spus el. "Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. E una să ataci pentru că ești atacat. E cu totul altceva să ataci casa cuiva", a adăugat Trump.
Zelenski a calificat acuzația drept încă "o minciună" a rușilor
Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un comentariu online adresat jurnaliștilor ucraineni că rușilor nu le-a convenit întâlnirea de succes dintre delegația Ucrainei și cea a Statelor Unite din Florida și că aceștia inventează motive pentru a lansa atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev.
"Încă o minciună a Federației Ruse. Este clar că ieri am avut o întâlnire cu Trump și e clar că pentru ruși, dacă nu există scandal între noi și America și înregistrăm progrese, pentru ei este un eșec. Ei nu vor să încheie acest război. Singura modalitate de a-i opri este prin presiune. Și, sunt sigur de asta, ei căutau motive... și merg mai departe. Acum, prin această declarație că ar fi fost atacată o reședință, pur și simplu pregătesc, sunt convins, terenul pentru a lovi capitala, probabil clădiri guvernamentale", a spus Zelenski.
Zelenski a reamintit că Rusia a atacat deja în septembrie, cu rachete, o clădire a Guvernului. "De aceea, toată lumea trebuie să fie atentă acum, absolut toți. Este posibil un atac asupra capitalei. Cu atât mai mult cu cât acea persoană, dacă o mai putem numi persoană, a spus că vor alege ținte corespunzătoare, adică amenință", a mai spus el, adăugând că președintele SUA, Donald Trump, echipa sa și liderii europeni trebuie să intervină și "să lucreze serios cu acei oameni despre care ieri se spunea că își doresc cu adevărat să încheie războiul", a mai declarat el, citat de Ukrainska Pravda.
Lavrov: Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin cu 91 de drone
Totul a început cu o declarație a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, pe Telegram, în seara zilei de 29 decembrie. Potrivit acestuia, în noaptea de duminică spre luni, forțele armate ucrainene au încercat să atace cu drone reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.
"În noaptea de 28 spre 29 decembrie 2025, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist folosind 91 de vehicule aeriene fără pilot de luptă, cu rază lungă de acțiune, asupra reședinței de stat a președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod. Toate dronele au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană ale Forțelor Armate ale Federației Ruse. Nu s-au înregistrat date privind victime sau pagube cauzate de resturile dronelor. Atragem atenția asupra faptului că această acțiune a fost comisă în timpul unor negocieri intense între Rusia și Statele Unite privind soluționarea conflictului ucrainean. Asemenea acțiuni nechibzuite nu vor rămâne fără răspuns. Obiectivele pentru lovituri de răspuns și momentul acestora au fost stabilite de forțele armate ruse. Totodată, nu intenționăm să ne retragem din procesul de negocieri cu Statele Unite. Cu toate acestea, ținând cont de transformarea definitivă a regimului criminal de la Kiev, care a adoptat o politică de terorism de stat, poziția de negociere a Rusiei va fi revizuită", este textul complet al declarației lui Serghei Lavrov, potrivit Kommersant.
Politician francez: "Interesul lui Putin de a minți în această chestiune este perfect clar"
Întrebat de BFMTV despre declarațiile Ministerului rus de Externe, eurodeputatul francez Bernard Guetta a spus că este în "interesul rușilor și al lui Vladimir Putin de a minți în această chestiune. Este, în orice caz, perfect clar. Ei deturnează, desigur, atenția de la negocieri și de la atenția internațională față de faptul că bombardează în fiecare noapte infrastructura Ucrainei", a declarat acesta.
Ce se știe despre reședința lui Putin de la Valdai
Reședința de la Valdai, cunoscută oficial ca Dolgiye Borody sau "Uzhin Holiday House", este una dintre cele șase reședințe oficiale ale președintelui Federației Ruse, situată în regiunea Novgorod, la aproximativ 20 km de orașul Valdai, pe malul unui lac.
Este folosită atât ca reședință de vacanță, cât și de lucru de către președintele rus și face parte dintr-un complex uriaș care se întinde pe sute de hectare. Reședința datează dinainte de epoca sovietică, dar a fost extinsă în anii ’80 și folosită și de alți lideri ruși înainte de Putin.
Zona din jurul reședinței este fortificată cu multiple sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv sisteme cu rachete Panțîr și sisteme de apărare aeriană S‑400, cele mai moderne ale Rusiei. 12 sisteme de apărare aeriană au fost instalate în apropiere, potrivit unor imagini din satelit publicate vara trecută de Radio Liberty, în condițiile în care în 2024 existau doar două sisteme de apărare aeriană.
Reședința este considerată un punct strategic important și este accesibilă doar serviciilor de securitate federale. Există anchete neconfirmate oficial despre case ale unor apropiați sau persoane despre care se speculează că ar avea legături personale cu Putin în incinta complexului. Publicația Proekt a relatat că lângă reședința liderului rus se află și casa fostei campioane olimpice la gimnastică Alina Kabaeva, despre care presa a speculat că ar fi partenera de viață a lui Putin.
