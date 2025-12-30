"Atacul" cu drone asupra reședinței lui Putin. Este Ucraina cu adevărat în spate? Explicația unui analist

Reşedinţa lui Vladimir Putin de la Valdai Google Maps

Este Ucraina cu adevărat în spatele acestui "atac"?

Deocamdată, este imposibil de verificat dacă acuzațiile Rusiei sunt fondate. Cert este că Ucraina le neagă categoric. Potrivit analistului geopolitic Ulrich Bounat, este posibil ca Moscova să fi inventat complet această poveste. El a explicat pentru Le Parisien că ar fi "ciudat" ca Ucraina să vizeze reședința lui Putin, din cauza riscului de a se "pune rău" cu americanii și europenii, "care cel mai probabil nu vor să-l vadă eliminat pe liderul celei mai mari puteri nucleare".

Potrivit lui Bounat, cea mai probabilă variantă este că într-adevăr au fost doborâte drone deasupra regiunii ruse Novgorod, dar acestea nu vizau reședința de la Valdai. "La urma urmei, este pe ruta de zbor dinspre Ucraina către terminalele din apropiere de Sankt Petersburg", a explicat el, adăugând că "propaganda rusă se bazează adesea pe un element real, pe care îl transformă apoi într-o legendă".

Ce consecințe ar putea avea

Aceste acuzații riscă să compromită negocierile diplomatice intense care se desfășoară încă din noiembrie, menite să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace. Potrivit consilierului diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, Vladimir Putin i-a spus lui Donald Trump, într-o convorbire telefonică de luni, că Rusia își va "reexamina" poziția în privința "unor acorduri încheiate anterior" și a soluțiilor discutate, în urma presupusului "atac terorist" lansat de Kiev.

Donald Trump spune că este "furios": "Nu e momentul potrivit"

La rândul său, Donald Trump a criticat din Florida acest presupus atac, spunând că este "foarte furios". Întrebat de jurnaliști înaintea unei întâlniri cu Benjamin Netanyahu, liderul american a declarat că "nu știe" dacă atacul a avut loc, dar că "a fost informat direct de Putin în acea dimineață" și că "nu este un moment potrivit pentru un asemenea atac".

"Știți cine mi-a spus despre asta? Președintele Putin, dis-de-dimineață. A spus că a fost atacat. Nu e bine", a spus el. "Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. E una să ataci pentru că ești atacat. E cu totul altceva să ataci casa cuiva", a adăugat Trump.

Zelenski a calificat acuzația drept încă "o minciună" a rușilor

Președintele Volodimir Zelenski a declarat într-un comentariu online adresat jurnaliștilor ucraineni că rușilor nu le-a convenit întâlnirea de succes dintre delegația Ucrainei și cea a Statelor Unite din Florida și că aceștia inventează motive pentru a lansa atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev.

"Încă o minciună a Federației Ruse. Este clar că ieri am avut o întâlnire cu Trump și e clar că pentru ruși, dacă nu există scandal între noi și America și înregistrăm progrese, pentru ei este un eșec. Ei nu vor să încheie acest război. Singura modalitate de a-i opri este prin presiune. Și, sunt sigur de asta, ei căutau motive... și merg mai departe. Acum, prin această declarație că ar fi fost atacată o reședință, pur și simplu pregătesc, sunt convins, terenul pentru a lovi capitala, probabil clădiri guvernamentale", a spus Zelenski.

Zelenski a reamintit că Rusia a atacat deja în septembrie, cu rachete, o clădire a Guvernului. "De aceea, toată lumea trebuie să fie atentă acum, absolut toți. Este posibil un atac asupra capitalei. Cu atât mai mult cu cât acea persoană, dacă o mai putem numi persoană, a spus că vor alege ținte corespunzătoare, adică amenință", a mai spus el, adăugând că președintele SUA, Donald Trump, echipa sa și liderii europeni trebuie să intervină și "să lucreze serios cu acei oameni despre care ieri se spunea că își doresc cu adevărat să încheie războiul", a mai declarat el, citat de Ukrainska Pravda.