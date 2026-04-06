Reacţia lui Viktor Orban după ce a fost comparat cu Ceauşescu: "Sunt un orator mult mai bun ca el"

Premierul maghiar este în plină campanie electorală, iar în timpul discursurilor electorale a fost comparat cu Nicolae Ceauşescu. "Sunt un orator mai bun decât el", a declarat Orban care a fost vizibil deranjat de alăturarea cu fostul preşedinte român. Viktor Orban i-a numit demni de milă pe cei care fac astfel de comparaţii. "Oameni buni, unde ați ajuns, problema nu este la mine, ci la voi", a mai declarat premierul ungar.

Vikor Orban va fi susţinut de JD Vance

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie 2026. Scrutinul este considerat cel mai dificil test electoral pentru liderul Fidesz din ultimii 16 ani, iar mai multe sondaje publicate în ultimele zile arată un avans al partidului de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, în fața formațiunii lui Orban.

JD Vance va merge pe 7 şi 8 aprilie în Ungaria unde se va întâlni cu Viktor Orban, chiar înainte de alegerile legislative care vor decide soarta premierului naţionalist, un aliat al lui Donald Trump, a anunţat joia trecută biroul vicepreşedintelui american.

El va fi însoţit în această călătorie de soţia sa, Usha Vance, şi are programat un discurs despre "bogatul parteneriat dintre Ungaria şi Statele Unite", potrivit unui comunicat. Conservatorul de 41 de ani este, în cadrul administraţiei americane, unul dintre cei mai aprigi critici ai guvernelor europene centriste şi progresiste şi unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai formaţiunilor de dreapta radicală din Europa.

