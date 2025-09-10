Antena Meniu Search
Reacţia Marii Britanii după incidentul din Polonia: "Acţiunile Rusiei au atins un nou nivel de ostilitate"

John Healey a avertizat că Rusia a încălcat grav spațiul aerian al Poloniei, forțând închiderea aeroportului din Varșovia și doborârea de drone rusești de către avioane NATO. O premieră de la începutul războiului din Ucraina.

John Healey, ministrul britanic al Apararii John Healey, ministrul britanic al Apararii - Profimedia

Potrivit Independent, Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat miercuri, la o întâlnire cu statele E5, că acțiunile Rusiei împotriva Europei au atins "un nou nivel de ostilitate", calificându-le drept "periculoase, iresponsabile și fără precedent".

Healey a explicat că, în noaptea precedentă, drone rusești au pătruns adânc în spațiul aerian al Poloniei, incident care a dus la închiderea aeroportului din Varșovia și la intervenția avioanelor NATO, care au doborât aparatele.

Oficialul britanic a precizat că este pentru prima dată când are loc o astfel de acțiune defensivă de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Ministrul a anunțat că a cerut armatei britanice să analizeze noi modalități de consolidare a apărării aeriene NATO în Polonia.

Transmitând un mesaj direct lui Vladimir Putin, Healey a subliniat că agresiunea Rusiei "nu face decât să întărească unitatea dintre statele NATO și hotărârea de a sprijini Ucraina".

"Un continent european sigur are nevoie de o Ucraină puternică, iar securitatea Europei începe în Ucraina", a afirmat oficialul britanic.

