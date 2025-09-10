Alertă maximă în Polonia, după ce mai multe drone ruseşti ar fi încălcat de mai multe ori în decursul nopţii de marţi spre miercuri spaţiul aerian al ţării, în timpul unui atac în nordul Ucrainei. Patru aeroporturi au fost închise. Este prima dată, de la începutul războiului Rusiei în Ucraina, când un stat NATO doboară drone ruseşti.

UPDATE: 08:26 O ședință extraordinară a Consiliului de Miniștri va avea loc în următoarea oră.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez a declarat că reuniunea va avea loc la ora 8:00, ora locală, adăugând că premierul Poloniei, Donald Tusk, se află deja într-o întâlnire cu miniștrii responsabili de securitatea statului.

UPDATE 7:56 Într-o altă actualizare postată pe X, citată de BBC, premierul polonez Donald Tusk spune că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la situaţie, precum şi la măsurile luate de Polonia împotriva "obiectelor care au încălcat spaţiul aerian".

"L-am informat pe Secretarul General al NATO despre situația actuală și despre acțiunile pe care le-am întreprins în legătură cu obiectele care au încălcat spațiul nostru aerian. Suntem în contact permanent" mai scris premierul pe platforma X.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat că va susține în curând un briefing la Biroul de Securitate Națională, la care va participa și premierul Donald Tusk.

Avioane NATO, ridicate de la sol pentru supraveghere

Avioane de luptă din contingentul NATO au fost ridicate de la sol pentru supraveghere. Pe platforma X, premierul polonez Donald Tusk a notat faptul că este vorba despre o operaţiune în curs de desfăşurare, că forţele armate au doborât mai multe drone ruseşti şi că se menţine legătura permanentă cu preşedintele şi cu Ministrul Apărării.

Patru aeroporturi, inclusiv cel din Varşovia, au fost închise

Autorităţile au îndemnat civilii să nu îşi părăsească locuinţele. Polonia a închis miercuri patru aeroporturi, inclusiv principalul său aeroport Chopin din Varşovia, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone în apropierea graniţei cu Ucraina vecină.

Între timp, tot pe platforma X, republicanul Joe Wilson l-a acuzat pe Vladimir Putin că a declarat război Poloniei şi a cerut Administraţiei Trump să permită Ucrainei să atace în Rusia.

Forţele armate: "Încălcare fără precedent a spaţiului aerian polonez"

Într-o postare pe reţeaua de socializare X, Comandamentul Operaţional al Poloniei a anunţat că dronele care au intrat în spaţiul aerian polonez "au reprezentat o ameninţare reală" pentru siguranţa cetăţenilor polonezi. Este prima dată când forţe armate ale unui stat NATO doboară drone ruseşti.

Conform postării, dronele au fost doborâte în momentul în care au intrat în spaţiul aerian, iar în prezent se depun eforturi pentru localizarea potenţialelor locuri de prăbuşire ale "obiectelor".

"Forţele şi resursele poloneze şi aliate rămân pe deplin pregătite pentru operaţiuni viitoare", transmite Armata.

Polonia este stat membru al alianţei de securitate NATO, care uneşte SUA şi multe naţiuni europene în domeniul apărării colective. Operaţiunea NATO în Polonia este condusă de armata americană.

