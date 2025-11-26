Reforma pensiilor, blocată în Franța. Majorarea vârstei de pensionare a fost amânată până în 2027

Senatul francez a respins suspendarea reformei pensiilor, adoptată în 2023, cu 190 de voturi pentru și 108 împotrivă. Decizia survine la două săptămâni după ce Adunarea Națională aprobase suspendarea și obligă cele două camere să ajungă la un compromis asupra proiectului de buget al securității sociale. Prim-ministrul Sebastien Lecornu a amânat efectiv majorarea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani până după alegerile prezidențiale din 2027, subliniind dificultățile guvernului minoritar de a obține sprijin de la stânga și dreapta.

Proiectul de buget al securității sociale va reveni la Adunarea Națională dacă nu se ajunge la un acord. Chiar dacă se ajunge la un acord, ambele camere vor trebui să voteze din nou. Discuțiile sunt preconizate să înceapă miercuri, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Sebastien Lecornu a declarat că majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, adoptată în 2023, nu va mai avea loc pentru moment, amânând efectiv reforma controversată până după alegerile prezidențiale din 2027.

Fără propria majoritate în Adunarea Națională, prim-ministrul a apelat la socialiști pentru a-și asigura sprijinul acestora.

Senatul (camera superioară) are o majoritate conservatoare și scepticismul său față de suspendarea reformei nu a fost surprinzător.

Votul său subliniază situația delicată cu care se confruntă guvernul minoritar al lui Lecornu, care încearcă să obțină sprijin atât al partidelor de opoziție de stânga, cât și a celor de dreapta.

Reforma pensiilor reprezintă o politică emblematică a celui de-al doilea mandat al președintelui Emmanuel Macron, iar perspectiva suspendării acesteia ar constitui un eșec pentru el.

