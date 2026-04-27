Cea mai mare putere a planetei, America, a fost la câteva secunde să rămână fără întreaga conducere. Autorul atacului de sâmbătă avea de gând să îi lichideze pe Donald Trump, pe vicepreședinte și liderul Camerei Reprezentanților. După ce o lume întreagă a văzut că JD Vance a fost evacuat înaintea președintelui, Trump susține că nu a fost o breșă de securitate. El ar fi încurcat, de fapt, misiunea agenților secreți.

Donald Trump a fost scos din sală la 20 de secunde după vicepreședintele JD Vance. Liderul de la Casa Albă susține, însă, că Secret Service nu a greșit. El ar fi cerut să mai rămână la prezidiu, ca să vadă ce se întâmplă.

"Le-am spus: stați un minut, stați puțin, lăsați-mă să văd! […] Apoi am început să merg alături de ei. [...] Și ei îmi spuneau: Vă rugăm să stați jos, rămâneți jos!" a povestit președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Președintele Statelor Unite i-a lăudat pe agenții Secret Service care i-au salvat viața. Unul dintre ei l-a protejat cu propriul trup pe liderul de la Casa Albă.

Reconstituirea intervenției, cu ajutorul inteligenței artificiale, arată că alți colegi s-au așezat în calea agresorului.

Prima Doamnă s-a ascuns sub masă după primele focuri de armă și a ieșit târâș din sală, alături de purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă.

Atentatul din timpul Cinei Corespondenților, care avea loc la un hotel de lux din Washington, a fost plănuit cu mult timp înainte, spun anchetatorii FBI.

Cine este atacatorul de la Casa Albă

Trăgătorul, Cole Tomas Allen, a traversat Statele Unite cu trenul de la Los Angeles la Washington. A mers două zile și jumătate cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite asupra lui. S-a cazat la același hotel vineri seara, după ce mai fusese acolo la începutul lunii pentru a testa măsurile de securitate.

"Analizăm imaginile camerelor de supraveghere ca să vedem unde a mers, cum a intrat și cum a introdus armele de foc" a declarat procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche.

În camera suspectului, polițiștii au găsit un manifest în care bărbatul ironiza măsurile de securitate și spunea de ce va împușca patru din primii cinci oameni aflați la conducerea Statelor Unite. Prima țintă - Donald Trump, care a făcut o criză de nervi în timpul unui interviu, când moderatorul i-a citit acuzațiile.

Reporter: A scris, de asemenea, asta: "Nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să îmi păteze mâinile cu infracțiunile lui". Care este reacția dumneavoastră?

Donald Trump: Așteptam să citiți asta, știam că o să faceți asta. Sunteți oameni îngrozitori! [...] Nu sunt un violator, nu am violat pe nimeni! Nu sunt un pedofil. Citiți mizeriile scrise de o persoană bolnavă. Ar trebui să vă fie rușine că citiți chestiile astea, eu nu sunt așa.

Înainte de atac, bărbatul de 31 de ani a trimis familiei un mesaj în care le cerea scuze pentru ce urma să facă și semna "un asasin federal prietenos". Angajat al unei companii care oferă meditații pentru testele de admitere la universitate, Cole fusese numit profesorul lunii în decembrie 2024. Ducea, însă, o viață secretă. Avea multe arme de foc și se antrena des la poligon. El va fi prezentat astăzi în fața judecătorilor și va fi pus sub acuzare.

Radu Badiu

